Nejbohatší muž Británie původem z Indie, Gopichand Hinduja, odsoudil odchod Spojeného království z Evropské unie, ale zároveň podpořil schopnost premiéra Rishi Sunaka oživit nemocnou ekonomiku země. Britský miliardář, který je předsedou indického konglomerátu Hinduja Group, uvedl, že úsilí Spojeného království o navázání nových obchodních partnerství poskytne zemi velmi potřebnou podporu a znovu ustanoví Británii jako „vynikající“ místo pro investice.



"Krok, který byl učiněn v souvislosti s brexitem, nebyl pro Spojené království dobrý," řekl Hinduja v pondělí Tanvir Gill v Londýně. Británie hlasovala pro odchod z Evropské unie v roce 2016 a formálně vystoupila z bloku na konci ledna 2020. "Aby to napravili, teď odešli do těchto 11 zemí." To pomůže,“ řekl s odkazem na dohody včetně nedávno podepsané komplexní a progresivní dohody o transpacifickém partnerství.



Žádné z těchto partnerství nebude pro Spojené království cennější než její nadcházející dohoda o volném obchodu (FTA) s Indií, tvrdí Hinduja. "Největší pomoc, kterou může Spojené království získat, je z Indie, protože indická ekonomika bude do roku 2027 třetí největší na světě," řekl. Hinduja řekl, že na základě svých instinktů a zkušeností přepracoval svou projekci růstu indické ekonomiky – v současnosti páté největší na světě – od roku 2030.



Británie a Indie minulý týden uzavřely své 11. kolo jednání o dohodě o volném obchodu, které čelilo několika neúspěchům kvůli rozdílům v některých hlavních celních položkách a pravidlech na ochranu investic. Hinduja, který se neúčastní vyjednávání, řekl, že byrokracie byla „největším problémem“, ale dodal, že konečný přínos pro Spojené království bude dalekosáhlý.

"Bude toho potřeba udělat jestě hodně v oblastech technologie, infrastruktury, zdravotnictví, vzdělávání a zejméva v obraně, o kterou Spojené království projevuje velký zájem," řekl.

Dlouhodobí investoři ve Spojeném království



Tento 83letý podnikatel – jehož podnikání zahrnuje sektory včetně IT, nemovitostí, energetiky a zdravotnictví a v roce 2023 vydělal jemu a jeho rodině čisté jmění 35 miliard dolarů – řekl, že se nenechal odradit od rozsáhlého investování ve Spojeném království, díky nedávné ekonomické slabosti.



„Pokud jde o naši skupinu, byli jsme v mnoha různých podnicích ve Spojeném království a jsme dlouhodobě věřící. Nejedeme krátkodobě,“ řekl. „V naší skupině není jediný podnik, který by byl uzavřen nebo nebyl úspěšný,“ dodal.



Ekonomika Spojeného království byla v posledních letech pomalá, v prvním čtvrtletí roku 2023 rostla pouze o 0,1 procento, protože na ni těžce dolehly rostoucí úrokové sazby, tvrdošíjně vysoká inflace a chaotický takzvaný „minirozpočet“. Hinduja řekl, že měkkost byla z velké části „mimo kontrolu“ vlády, s odkazem na události včetně ruské invaze na Ukrajinu a trval na tom, že vůdce konzervativců Sunak je na „správné cestě“, aby zlepšil výhled.



"Existují kroky, které premiér podnikl," řekl s odkazem na Sunakův pětibodový ekonomický plán. To zahrnuje plány na snížení inflace na polovinu, růst ekonomiky, snížení dluhu, snížení čekacích listin NHS a omezení přistěhovalectví. "Jde správnou cestou. On sám je finančním člověkem a podniká všechny kroky, ale má mnoho výzev. Není to pro něj snadný úkol,“ řekl.



Úřadující konzervativní strana je v současnosti v průzkumech vidět asi 17 bodů za opoziční labouristickou stranou, protože veřejné mínění se po 13leté baště změnilo. Příští všeobecné volby se mají konat nejpozději 28. ledna 2025.



Zdroj: CNBC