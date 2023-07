10letý růst cen domů v USA by se mohl chýlit ke konci, říká Robert Shiller z Yale

Desetiletí trvající růst cen domů v USA by mohl konečně skončit, jakmile Federální rezervní systém zastaví cyklus zvyšování sazeb, řekl Robert Shiller, professor ekonomie na Yale Univesity. Ceny domů od roku 2012 stabilně rostly, podle amerického národního indexu cen domů S&P Case-Shiller.

Graf: U.S. National Home Price Index

Zdroj: S&P Dow Jones Indices LLC

„Strach ze zvýšení úrokových sazeb ovlivnil myšlení lidí – nejsou to jen majitelé domů, ale noví kupci, kteří se chtěli dostat do trhu, než úrokové sazby ještě stoupnou,“ řekl Shiller. "Takže to mělo pozitivní vliv na trh. Ale to se chýlí ke konci," dodal. Shiller poznamenal že index odrážel "neobvyklé chování" v posledních šesti měsících a řekl, že ceny "se zdály být v pořádku a pak začaly stoupat".

Ceny domů v USA dosáhly v květnu rekordního maxima a od dubna vzrostly o 0,7 procent sezonně očistěným tempem, podle údajů z jiného benchmarku, indexu den domů Black Knight. Fed na svém červnovém zasedání naznačil, že je pravděpodobné další zpřísnění, ale pomalejším tempem než zvyšování sazeb, které charakterizovalo měnovou politiku od začátku roku 2022.



„Byli svědky dramatického nárůstu úrokových sazeb. A myslím, že existuje pocit, že to stačí,“ řekl profesor a dodal, že měkké přistání je možné, i když je nepravděpodobné, že by bylo „dokonalé“. Shiller však dodal, že "nepropadá panice", řekl, že část nedávného prudkého nárůstu cen domů je "pouze sezónní", a poznamenal, že ceny obvykle rostou v létě.

Fed se má sejít ve středu. Ekonomové oslovení agenturou Reuters předpovídají zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů.



Zdroj: CNBC