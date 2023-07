Fed nechal příští krok na datech. Udělá to samé ECB?

Včerejší zasedání Fedu nepřineslo překvapení. Sazby stouply o očekávaných 25 bps a předseda Powell příští krok navázal plně na nově přicházející data. V rétorice nepřitlačil na jestřábí strunu a naopak zdůrazňoval nejistotu, kvůli které nejde poskytnout výhled. Většina akciového trhu tak podle nás zůstane u předpokladu, že sazby právě dosáhly vrcholu, zatímco ve Fed Funds futures přece jen zůstávají částečně očekávání, že ještě jedno zvýšení sazeb je možné. Včerejší zasedání nakonec trhům směr neukázalo a později se spíše projevily dobré firemní výsledky (Meta).

Fed svým způsobem otevřel další otázky. První se týká nových makrodat, na která se znovu upře pozornost investorů. Statistiky potvrzující lepší kondici ekonomiky, o které ostatně mluví i analytici z Fedu, by zvedaly šanci na zářijové zvýšení sazeb. Budou tedy vnímány negativně, nebo na ně trhy jako obvykle dokážou nahlížet z té lepší stránky? Nejvíce se budou sledovat čísla z trhu práce či inflace, ale malý test už může přijít dnes spolu s HDP za druhý kvartál, tradičními týdenními žádostmi o dávky nebo objednávkami zboží dlouhodobé spotřeby.

Druhá otázka pak zní, jestli stejný přístup jako od Fedu můžeme dnes čekat také od Evropské centrální banky. Sazby ECB se nacházejí těsně pod vrcholem a dnes by měly stoupnout o 25 bps. A stejně jako u Fedu není jasné, zda další zvýšení ještě přijde, či už nikoli. V tomto případě bychom sázeli přece jen na jasnější udržení jestřábí rétoriky, ale ECB si podobně jako její americký protějšek bude muset nechat otevřenou i možnost stability sazeb. Inflace je sice výš a růst sazeb za Fedem zaostává, ale zase o to víc negativních signálů z ekonomiky banka v poslední době dostala. Holubičí část vedení tak sklouzne k opatrnosti, která by se následně měla projevit v rétorice.

Eurodolar dopoledne roste na 1,1135, ale nevypadá to na vliv očekávání před ECB, neboť výnosy dluhopisů v eurozóně se svým růstem prakticky jen vracejí na včerejší úrovně. Větší efekt se dá přisoudit apetitu po rizikových investicích, který sledujeme na akciích. Na klíčových evropských indexech vidíme růst až kolem 1,5 procenta a zámořské futures naznačují slušně pozitivní start i na Wall Street. Koruna se mezitím dokázala vrátit do těsné blízkosti 24,00 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:18 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.0246 -0.0726 24.0615 24.0066 CZK/USD 21.5690 -0.5212 21.7075 21.5510 HUF/EUR 378.6868 -0.8325 382.9477 378.4294 PLN/EUR 4.4203 -0.1379 4.4286 4.4149

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9556 0.3343 7.9603 7.9111 JPY/EUR 155.8985 0.2702 155.9862 154.8909 JPY/USD 139.9605 -0.1779 140.4840 139.3840

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8574 0.1033 0.8580 0.8559 CHF/EUR 0.9538 -0.0639 0.9550 0.9526 NOK/EUR 11.1448 -0.7379 11.2293 11.1375 SEK/EUR 11.4746 -0.5396 11.5435 11.4713 USD/EUR 1.1139 0.4663 1.1144 1.1090

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4684 -0.7489 1.4802 1.4658 CAD/USD 1.3163 -0.3482 1.3210 1.3161