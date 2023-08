Toyota za kvartál zvýšila provozní zisk o 94 procent, pomohl vyšší objem prodeje

Největší japonská automobilka Motor v prvním finančním čtvrtletí zvýšila provozní zisk o 93,7 procenta na 1,12 bilionu jenů (170,7 miliardy Kč). Přispěl k tomu vyšší objem výroby i prodeje a také slabší kurz jenu. Firma o tom dnes informovala ve zprávě o výsledcích hospodaření, výhled zisku zachovala.



Výsledek překonal odhady analytiků. Deset z nich v anketě společnosti Refinitiv čekalo v průměru provozní zisk přes 945 miliard jenů. Tržby automobilka zvýšila o 24,2 procenta na rekordních 10,5 bilionu jenů. Čistý zisk firmy v uplynulém čtvrtletí narostl o 78 procent na 1,31 bilionu jenů.



Automobilka po celém světě zvyšuje své výrobní kapacity, aby nahradila ztracené příležitosti během pandemie. Zmírnění celosvětového nedostatku čipů také umožnilo uspokojit přetrvávající poptávku. Prodej celé skupiny v období od dubna do června vzrostl o 8,1 procenta na 2,75 milionu vozů, uvedla společnost.



Toyota těžila i ze slabšího jenu. Podle údajů japonské centrální banky měna během roku do června oslabila vůči americkému dolaru asi o osm jenů v důsledku rostoucího rozdílu úrokových sazeb v Japonsku a Spojených státech. Každý pokles kurzu jenu vůči dolaru o jeden jen zvyšuje provozní zisk automobilky o 45 miliard jenů, uvedla .



Společnost zachovala výhled letošního zisku, ale nevylučuje revizi odhadu při zveřejnění pololetních výsledků hospodaření. Čistý zisk za rok do konce března odhaduje na 2,58 bilionu jenů, tržby na 38 bilionů jenů.



Skupina Motor loni opět předstihla německý koncern a třetí rok za sebou zůstala největším prodejcem aut na světě.



Akcie japonské automobilky si dnes na burze v Tokiu připsaly 2,3 procenta.