Zisk společnosti Nintendo vzrostl o 52 % díky úspěchu nové hry Zelda a filmu Super Mario

Společnost Nintendo vykázala za červnové čtvrtletí prudký nárůst tržeb a provozního zisku díky úspěchu filmu "Super Mario Bros." a popularitě nejnovější hry Zelda pro konzoli Switch.



Tržby společnosti Nintendo činí 395,40 mld. jenů (3,2 mld. USD) oproti očekávaným 461,34 mld. jenů (3,2 mld. USD) a čistý zisk činí 181,02 miliardy jenů oproti očekávaným 109,91 miliardy jenů ve svém prvním fiskálním čtvrtletí. Tržby společnosti Nintendo vzrostly o 50 % oproti předchozímu roku, zatímco čistý zisk se zvýšil o 52 %. Provozní zisk dosáhl 185,44 miliardy jenů, což předčilo očekávání a meziročně vzrostl o 82,4 %.

Společnost Nintendo získala podporu díky filmu "The Super Mario Bros. Movie" založeném na nejznámějších postavách společnosti, který od svého dubnového uvedení do kin vydělal více než 1 miliardu dolarů. Film produkovala společnost Universal Studios.



Japonský herní gigant také v květnu vydal velmi očekávanou hru "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", která se podle něj stala nejrychleji prodávaným titulem v historii série.

"V prvním čtvrtletí tohoto fiskálního roku byly tržby i zisky na první čtvrtletí pozoruhodně vysoké, zejména díky souběžnému vydání filmů 'The Super Mario Bros. Movie' a 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom', a my jsme dosáhli stabilního pokroku směrem k naší celoroční prognóze zisku," uvedla společnost Nintendo ve zprávě o výsledcích.

Společnost Nintendo již dříve předpověděla, že její tržby za současný fiskální rok, který končí v březnu 2024, budou činit 1,45 bilionu jenů a zisk 340 miliard jenů. Společnost Nintendo rovněž dříve předpověděla, že v současném fiskálním roce, který končí v březnu 2024, prodá 15 milionů kusů své vlajkové lodi, herní konzole Switch. Pro srovnání, v předchozím fiskálním roce se prodalo necelých 18 milionů kusů.

Společnost uvedla, že v červnovém čtvrtletí prodala 3,91 milionu konzolí Switch, což je o 13,9 % více než v předchozím roce. Konzole Switch je nyní více než šest let stará a investoři se obávají, že její prodeje dosáhly svého vrcholu - nárůst prodejů však může pomoci tyto obavy částečně rozptýlit. V průběhu životnosti zařízení se Nintendo snažilo konzoli osvěžit kapesní verzí a verzí s vylepšenou obrazovkou.

Analytik společnosti Jefferies v dubnu ve své poznámce uvedl, že společnost pravděpodobně vydá obnovenou verzi konzole v tomto fiskálním roce nebo v příštím fiskálním období, které začíná v dubnu 2024. Načasování však bude záviset na tom, jak dobře se bude dařit celkovým finančním výsledkům společnosti Nintendo a zda bude společnost potřebovat nový Switch, aby pomohla zvýšit prodeje v průběhu tohoto nebo příštího roku.

