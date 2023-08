Akcie a americké dluhopisy padají se silnými daty, plus pár poznámek k ratingu

Akcie byly pod tlakem už včera a u poklesu zůstaly, když se na nich podepsalo překvapivé snížení amerického ratingu od Fitch. Zlepšení nepřineslo ani odpoledne, když ze zámoří přišla data, jež můžeme hodnotit jako příliš dobrá pro současné tržní rozpoložení. Investoři totiž v těchto dnech už tak snadno nezvládají indikace, že by mohlo dojít ke zvýšení úrokových sazeb. Report ADP ukazující 324 tis. nových pracovních míst ve firemním sektoru přitom takové variantě nahrává, jakkoli je dobré si počkat na přesnější vládní čísla v pátek.

Výnosy dluhopisů v zámoří zůstaly celkem v klidu kolem oznámení Fitch, ale právě nová data je poslala nahoru, když 10Y splatnost roste o 10 bps. Tento vývoj dál zhoršil kondici akcií, o čemž svědčí největší ztráty na Nasdaqu (-2 pct), zatímco další klíčové indexy zůstávají zhruba u 1,5procentního poklesu.

Kombinace obou hlavních zpráv vede k rozdílnému pohybu na dluhopisech v USA a Evropě. Evropské papíry těží z vyšší averze k riziku, zatímco do amerických se kvůli dnešním zprávám investorům moc nechce. Výnosy v Evropě tedy naopak citelně klesají. Na eurodolaru vítězí averze k riziku spolu s pohybem výnosů, takže se posouváme dolů na 1,0930.

Cena ropy dnes padá o 2 procenta i přes zprávu o rekordním úbytku zásob v zámoří. Dolů míří také zlato a lehké ztráty proti euru dnes registruje koruna.

Krok agentury Fitch vyvolal reakci nejen na finančních trzích, ale také mezi politiky a ekonomy, což stojí za pár poznámek. Převládá mírná či ostřejší kritika mířící hlavně na načasování, které nedává smysl. S tím lze souhlasit - z našeho pohledu měl downgrade přijít nejpozději v dubnu-květnu, aby varoval věřitele, že dluhový strop je riziko navíc. Problém ratingovek je, že jsou v tomhle zpožděné a opatrné. Ale na jaře by jen přilily olej do ohně při politických hrách a kritika by asi byla ještě větší.

Kritici často poukazují na to, že není čas snižovat rating, protože ekonomika oživuje lépe, než se čekalo. Tento argument je ovšem zvláštní. Kdyby šlo o vyšší potenciální (či dlouhodobý) růst, tak samozřejmě ano. Momentální dynamika HDP ale nic nemění. Rating je o dlouhodobé schopnosti splácet dluh. Když se podíváme na trendy schodků veřejných financí, dluhu či jeho obsluhy včetně výhledu, tak ty trajektorie dobře nevypadají.

Nižší rating samozřejmě nikdo nevidí rád, ale podle nás je třeba se striktně držet hodnotících parametrů. Být o jeden stupínek pod vrcholem neznamená, že je tu podstatné riziko krachu USA - to zůstává minimální a jejich dluhopisy zůstanou klíčovým stavebním kamenem finančních trhů. Pokud ale dáme fiskální čísla USA třeba vedle 3-áčkového Švýcarska, tak jsou prostě výrazně horší. Proč by to neměl rating aspoň trochu odrážet?

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:39 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.9755 0.1389 24.0066 23.8758 CZK/USD 21.9205 0.8256 21.9750 21.7240 HUF/EUR 388.1282 -0.0983 389.6363 386.0984 PLN/EUR 4.4464 0.0496 4.4626 4.4364

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8673 -0.4707 7.9094 7.8440 JPY/EUR 156.7850 -0.3588 157.0860 156.2510 JPY/USD 143.3400 0.2546 143.4700 142.2520

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8609 0.0116 0.8630 0.8584 CHF/EUR 0.9601 -0.0526 0.9650 0.9586 NOK/EUR 11.2484 0.4447 11.2651 11.1405 SEK/EUR 11.7428 0.7853 11.7476 11.6079 USD/EUR 1.0938 -0.5442 1.1019 1.0918

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5277 1.0846 1.5319 1.5083 CAD/USD 1.3332 0.4146 1.3349 1.3268