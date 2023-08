Proč by se velké technologické firmy neměly vézt na vlně umělé inteligence a jak nemá fungovat kapitalismus

Ruchir Sharma z Rockefeller International napsal pro WSJ článek, ve kterém se zamýšlí nad tím, proč byse velké technologické firmy měly či spíše neměly „vézt na vlně umělé inteligence.“ Tyto firmy navíc považuje za „špatný monopol“.



Sharma v souvislosti se svou úvahou na WSJ pro CNBC uvedl, že když v minulosti docházelo k prudkému rozvoji nových technologií, táhly jej „relativně nové a malé společnosti“. Platilo to třeba v době rozvoje internetu nebo osobních počítačů. Současná situace je ale jiná, protože na vlně umělé inteligence a dalších nových technologií se vezou zejména velké společnosti, které se k dominanci dostaly už během předchozí technologické vlny.



Investor tedy současný vývoj považuje za „disfunkční“, podle něj by v jeho čele měly opět stát spíše nové a menší společnosti, protože probíhající změny by svou povahou měly výrazně měnit chod firem a stávajících odvětví. K tomu dodal, že se sice hovoří o velkém množství startupů a mladých firem, které by měly přijít na trh, ovšem v praxi je zatím znát jasná dominance velkých technologických firem.



Sharma uznává, že existují výjimky a jednou z nich je OpenAI, „i když je podporována jednou z megaspolečností.“ Tyto výjimky ale podle něj nemění celkový obrázek, kdy panuje dominance velkých firem a vytvořila se velká koncentrace firem v některých odvětvích. Expert to spojuje i s lobbingem a politickým vlivem těchto společností. Otázkou pak podle něj je, zda tento stav nedoléhá negativně na inovace a počet nových společností. Sharma míní, že postupem času k tomu může docházet.



Sharma také podle svých slov nevěří argumentům, podle kterých je pro investice do nových technologií včetně umělé inteligence zapotřebí hodně zdrojů a ty mají jen velké firmy. Podle investora jsou to argumenty, které slouží hlavně těmto společnostem a je nutnose dívat i na to, jaký je jejich celkový přínos pro společnost. Sharma sice uznává, že firmy pro ni udělaly hodně, ale také je dobré vnímat, že „stejné firmy dominují desetiletí po desetiletí“. „Tak nemá kapitalismus fungovat.“



Zdroj: CNBC