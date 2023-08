ČNB nemění sazby a formálně ukončila intervence. Nová prognóza zhoršila výhled pro českou ekonomiku

Česká národní banka ponechává v souladu s očekáváním trhů měnověpolitické úrokové sazby beze změny. Hlavní sazba 2T repo tak zůstává na úrovni 7,00 %. Na této hladině je sazba od června loňského roku. %, Diskontní sazba zůstává na 6 % a lombardní sazba na 8 %. Tisková konference od 15:45 přináší novou makroekonomickou prognózu a komentáře guvernéra Aleše Michla.

ČNB již od října 2022 neintervenuje na devizovém trhu proti oslabování koruny. Bankovní rada dnes formálně ukončila intervenční režim oznámený v květnu 2022 a zároveň obnovila program odprodeje části výnosů z devizových rezerv. ČNB bude v rámci režimu řízeného plovoucího kurzu vždy z principu bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny ohrožujícím cenovou či finanční stabilitu, kdykoliv to bankovní rada uzná za nezbytné.

"Česká národní banka ponechala úrokové sazby podle očekávání beze změny. Značnou část trhu ovšem zaskočila formálním ukončením intervenčního režimu oznámeného v květnu 2022 - na riziko tohoto kroku v souvislosti se srpnovou prognózou jsme upozorňovali. Koruna v reakci na oznámení oslabila nejprve o více než 1%. I když se po krátkodobých ztrátách může měnový pár stabilizovat, koruna po odstranění “garance” ze strany ČNB bude nadále zranitelnější vůči veškerým zahraničním šokům a bude pravděpodobně více než v minulosti svázaná s dynamikou sousedních středoevropských měn (vůči kterým v uplynulém roce výrazněji posílila)," komentuje v prvotní reakci rozhodnutí ČNB hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Nová makroekonomická prognóza

Česká národní banka v nové prognóze zhoršila výhled vývoje české ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) podle ní letos vzroste o 0,1 procenta, v květnu předpokládala růst 0,5 procenta. Centrální banka zároveň zlepšila odhad celoroční inflace, která by podle ní měla dosáhnout 11 procent. V květnu odhadovala, že inflace bude 11,2 procenta.



"Letos bude ekonomika stagnovat. Domácí poptávka se ve druhé polovině roku odrazí ode dna," řekl guvernér ČNB Aleš Michl. Hospodářské oživení by podle ČNB mělo přijít v příštím roce, kdy bude růst HDP 2,3 procenta. I v tomto případě ale centrální banka svou prognózu revidovala směrem dolů proti květnu, kdy očekávala tříprocentní růst. V roce 2025 podle ní HDP vzroste o 2,7 procenta.



Meziroční inflace, která byla v červnu 9,7 procenta, bude podle Michla v nadcházejících měsících pokračovat v poklesu, který se ale v říjnu zastaví. Důvodem bude loňské statistické započítání vládního úsporného tarifu jako snížení cen elektřiny a plynu. V příštím roce se meziroční inflace dostane ke dvěma procentům, ale jádrová inflace, jež zahrnuje komodity, které nepodléhají cenové regulaci, a potraviny a pohonné hmoty, které podléhají velkým cenovým výkyvům, zůstane nad třemi procenty, tedy mimo toleranční pásmo ČNB.



Průměrná inflace v příštím roce by měla být podle ČNB 2,1 procenta, proti předchozí prognóze odhad nezměnila. V roce 2025 centrální banka očekává celoroční růst spotřebitelských cen o 1,7 procenta.ČNB ve své dnešní prognóze také předpokládá slabší korunu, než očekávala v květnu. Letošní průměrný kurz by měl být 23,90 CZK/EUR, v předchozí predikci centrální banka očekávala 23,70 CZK/EUR. V příštím roce by měl průměrný kurz oslabit na 24,70 CZK/EUR, předchozí prognóza centrální banky počítala s kurzem 24,30 CZK/EUR.Michl zdůraznil, že centrální banka má nadále zájem o silnou korunu, protože pomáhá tlumit vnější inflační tlaky. Podle něj ale je nutným předpokladem také silná domácí ekonomika.

Graf: Intradenní vývoj EURCZK online:

Aktuální období beze změn úrokových sazeb je nejdelší od roku 2017. Tehdy skončila téměř pětiletá fáze, kdy základní úroková sazba byla beze změny na 0,05 procenta. Od roku 2017 bankovní rada měnila sazby přinejmenším jednou ročně.

