Yardeni: Jasná dezinflace, Fed musí dávat pozor na přílišné utažení monetární politiky

Celkový obrázek v americké ekonomice ukazuje na dezinflační trend. Pro CNBC to uvedl Ed Yardeni, který stojí v čele Yardeni Research. Podle něj se dokonce některá měřítka inflace již blíží inflačnímu cíli americké centrální banky ve výši 2 %.



Vývoj inflace se samozřejmě promítá i do úvah o správném nastavení monetární politiky. Na CNBC v této souvislosti poukázali na novou analýzu , podle které by sazby v USA mohly jít dolů již v březnu příštího roku. Yardeni k tomu dodal, že lepší než vývoj nominálních sazeb může být pohled na ty reálné. Pokud přitom bude inflace dál jasně klesat, mohlo by to nutit Fed ke snižování sazeb proto, že by se ty reálné mohly stát „příliš restriktivní“.



Následující graf ukazuje vývoj očekávání trhů týkajících se terminálních sazeb. Před problémy v americkém bankovním sektoru se trhy domnívaly, že sazby dosáhnou až nad 5,6 %, následně očekávání prudce klesla, ale poté přišel jejich opětovný růst. Nyní se pohybují kolem 5,4 %:





Zdroj: X



Yardeni řekl, že očekávání vývoje sazeb se výrazně promítají do dění na dluhopisových trzích. Zde přitom již nějaký čas panuje inverze výnosové křivky – krátkodobé sazby se pohybují nad výnosy dlouhodobějších dluhopisů. Podle ekonoma by nyní mohly nastat dvě verze „deinverze“. Tedy dva scénáře návratu k běžnému tvaru výnosové křivky, kdy se výnosy dlouhodobých dluhopisů pohybují nad výnosy těch krátkodobých.



V jednom scénáři by podle ekonoma klesaly výnosy krátkodobých i dlouhodobých obligací. V prvním případě by ale pokles byl rychlejší, tudíž by se výnosová křivka opět napřímila. Druhý scénář je horší, protože v něm by výnosy dlouhodobých dluhopisů začaly dohánět ty krátkodobé. Podle ekonoma by takový vývoj mohl zhoršovat situaci v bankovním sektoru, protože klesající ceny dluhopisů by vytvářely negativní tlak na hospodaření bank.



Takový vývoj není v zájmu americké centrální banky a Yardeni v této souvislosti zmínil Johna C. Williamse, který stojí v čele Federal Reserve Bank of New York. Ten patří mezi ty, kteří upozorňují na důležitost vývoje reálných sazeb. A podle Yardeniho se nyní snaží „všechny uklidnit a zamezit růstu výnosů dlouhodobých obligací“.



Zdroj: CNBC