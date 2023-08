Jak rychle roste elektromobilita v Česku a kde ji čeká studie PwC za pět let ve světě?

Elektromobilita v Česku dál roste. Během první poloviny letošního roku přibyly do sítě až stovky nových dobíjecích stanic pro elektrická auta. Spolu s tím o desítky procent vzrostly i spotřeba a počet dobíjení uživateli. Vyplývá to z informací velkých provozovatelů dobíjecích stanic pro ČTK. V Česku bylo ke konci loňského roku podle statistik úřadů kolem 1360 dobíjecích stanic. Za pět let bude po světě jezdit 63 milionů elektrických či hybridních aut, což je ve srovnání se současným stavem o 129 procent více, uvedla poradenská firma PwC. Největší podíl a největší růst budou podle ní mít čistě bateriové vozy, kterých bude téměř 35 milionů, tedy o 224 procent více než nyní. Naopak nejméně populární budou plug-in hybridy, kterých bude šest milionů proti současným necelým čtyřem milionům.



Elektromobilita v Česku: Co říká , PRE nebo

Dobíjení elektromobilů v síti energetické firmy v prvním pololetí vzrostlo meziročně o 12 procent na 2,3 milionu kilowatthodin (kWh) bezemisní elektřiny. Zároveň je to pětinásobek spotřeby před pěti lety. Roste i množství průměrně načerpané energie při jednom dobíjení, které stouplo meziročně o 14 procent na 19 kWh. Řidiči podle společnosti v síti uskutečnili více než 123.000 nabití aut. zatím v první polovině roku zprovoznil 51 nových dobíjecích stanic pro elektromobily, celkem jich má přes 550.



"Rozšiřování elektromobility věnujeme v velkou pozornost. Rychle stavíme nové stanice a také navyšujeme jejich výkon. V podstatě do každého nově spouštěného dobíjecího hubu se snažíme začlenit minimálně jeden ultrarychlý stojan, u kterého se řidič zdrží jen několik minut," řekl místopředseda představenstva Pavel Cyrani.



Vzestup elektromobility potvrzuje na svých stanicích i Pražská energetika, která má v provozu přes 600 dobíjecích stanic. Letos jejich počet rozšířila o 150 nových. "Pokud srovnáme meziroční vývoj spotřeby u dobíjecích stanic, tak v polovině roku 2023 jsme byli na úrovni, která odpovídá téměř 74 procentům spotřebované energie za celý minulý rok," řekl mluvčí Karel Hanzelka. Společnost má nejvyšší pokrytí hlavně v Praze, nejvytíženější stanice jsou na Chodově a Černém Mostě.



PRE v poslední době podle Hanzelky hodně sází na ultrarychlé dobíjecí stanice. "Velká část naší sítě jsou stanice, které dokážeme snadno a rychle upgradovat na výkon přesahující 100 kW, tedy na ultrarychlé dobíjení," vysvětlil Hanzelka.



Vysoká čísla dobíjení na svých stanicích vykázal rovněž . Řidiči v této síti od ledna do konce června provedli 42.186 dobíjení, což je o 46 procent meziročně více. Množství spotřebované energie pak oproti loňskému prvnímu pololetí vzrostlo o 63 procent, motoristé u odebrali 780 MW. "Pro představu, která vychází z dat Centra pro dopravní výzkum, takové množství elektřiny by stačilo na plné dobití více než deseti tisíc elektromobilů typu Škoda Enyaq," uvedl mluvčí Roman Šperňák.



V současné době má v Česku 369 veřejných dobíjecích bodů na 187 stanicích. Poslední z nich vznikly v uplynulých týdnech například v Karlových Varech, Chomutově nebo Jihlavě. Kromě toho se společnost podílí na provozu 60 partnerských dobíječek, kdy si dobíjecí stanici pořídí soukromý subjekt a ji připojí do své sítě.

PwC: Počet elektrických aut za pět let vzroste o 129 procent na 63 milionů

Ve světě se ve druhém čtvrtletí prodalo 2,4 milionu elektrických aut, meziročně o 52 procent víc. Na deseti nejvýznamnějších evropských trzích se prodeje čistě elektrických aut v letošním druhém čtvrtletí zvýšily o 49 procent, zatímco celý automobilový trh rostl o 17 procent. Podobně se vyvíjí trhy i mimo Evropu, v USA vzrostl zájem o elektrická auta o 67 procent (celý trh rostl o 19 procent) a v Číně o 49 procent.



Český trh v prodejích elektroaut zaostává, zájem brzdí vyšší cena i nedostatečná nabíjecí síť. "Přestože zájem postupně roste, stále jsme jen na zlomku stavu v západní Evropě. Chybí systematická podpora ze strany státu, vysoká cena zájemce odrazuje. Trh tak i nadále potáhnou především firmy, které obměňují vozový park za elektroauta. V tomto směru se na českém trhu nic nezmění,“ uvedl expert PwC na automobilový trh Pavel Štefek. Za prvních sedm měsíců roku bylo v ČR prodáno necelých 3500 elektromobilů. To je sice více než 50procentní meziroční růst, nicméně podíl elektroaut na celkových registracích je 2,6 procenta.



V relativním vyjádření se bude podle Štefka podíl elektromobilů na vyspělých trzích i nadále zvyšovat. Je ale otázkou, jak to bude v absolutních číslech, protože celkově automobilový trh čekají spíše těžší časy, na což budou obecně dražší elektromobily citlivé. "Dobrá čísla za první pololetí jsou z velké části ještě výsledkem nahromaděných starších objednávek. Nejen z německých automobilek už ale doléhají hlasy, že aktuální poptávka po bateriových vozech nenaplňuje jejich očekávání. Když k tomu připočteme momentální balancování na hraně recese evropských ekonomik v kombinaci s inflací a drahými penězi, dá se očekávat, že nastávající období budou těžší,“ dodal Štefek.



V absolutních počtech elektromobilů je delší dobu lídrem Čína, v prvním pololetí se na tamním trhu objevily přes čtyři miliony nových elektrovozů. Tomuto růstu napomáhá i cenová politika. Podle aktuálního srovnání PwC je v Číně vyrobený elektromobil na čínském trhu v průměru o 40 až 45 procent levnější než stejný vůz vyvezený do Německa, rozdíl přitom u některých modelů je až dvojnásobný. Naopak vozy vyvážené z Německa do Číny mají na obou trzích zhruba podobnou cenovku.



Nejprodávanějším vozem na všech sledovaných trzích je model Y. Zatímco v Evropě jsou kromě Tesly v top desítce jen evropské vozy, naopak v Číně je jedinou automobilkou, která se dokáže prosadit mezi čínskými značkami. Čínské automobilky přitom v posledních měsících jasně deklarovaly, že se pokusí dobýt i evropský trh.