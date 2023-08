WSJ: Saúdská Arábie uvažuje o nabídce Číny na výstavbu jaderné elektrárny

Saúdská Arábie uvažuje o nabídce Číny na výstavbu jaderné elektrárny ve snaze přimět americkou vládu, aby zmírnila své požadavky, jimiž Washington podmiňuje svou pomoc na cestě pouštního království k jaderné energii. Napsal to dnes americký deník The Wall Street Journal (WSJ), který se odvolává na saúdské zdroje obeznámené s touto záležitostí.



Podle zdrojů WSJ mezi saúdskými oficiálními činiteli podala čínská státní společnost China National Nuclear Corporation (CNNC) nabídku na výstavbu jaderné elektrárny v saúdskoarabské Východní provincii poblíž hranic s Katarem a Spojenými arabskými emiráty (SAE).



Čínské ministerstvo zahraničí zprávu amerického listu podle agentury Reuters nepotvrdilo, jeho mluvčí ale na tiskové konferenci řekl, že Čína bude pokračovat v oboustranně výhodné spolupráci se Saúdskou Arábií v rozličných oblastech včetně civilní jaderné energie při striktním dodržování mezinárodních závazků o nešíření jaderných zbraní.



Čínská CNNC ani ministerstvo zahraničí Saúdské Arábie na žádosti Reuters o komentář bezprostředně nereagovaly.



Saúdská Arábie už delší dobu usiluje o spolupráci se Spojenými státy při zavádění civilního jaderného programu na svém území, součástí má být i normalizace vztahů s Izraelem. Američtí představitelé už v minulosti uvedli, že se Spojené státy podělí o technologii výroby energie z jádra pouze v případě, že se Saúdská Arábie zaváže, že nebude obohacovat uran ani dále zpracovávat plutonium z reaktorů. To jsou dva způsoby, které mohou vést k výrobě jaderných zbraní.



Saúdští představitelé podle WSJ připustili, že jednání o této otázce s Čínou je způsobem, jak přimět administrativu prezidenta Joea Bidena, aby slevila ze svých požadavků v otázce nešíření jaderných zbraní. Uvedli také, že nejraději by pověřili jihokorejský státní podnik Korea Electric Power stavbou reaktorů a Spojené státy pouze jejich provozem, aniž by Saúdská Arábie musela souhlasit s kontrolními mechanismy pro nešíření jaderných zbraní.



Saúdská Arábie jednala o jaderné energii také s Francií a Ruskem, píše WSJ. Saúdští činitelé nicméně uvedli, že si nejsou jisti, zda Francie dokáže technologii včas dodat, a v případě spolupráce s Ruskem se obávají sankcí.



Saúdští činitelé dodali, že korunní princ Muhammad bin Salmán je připraven začít s čínskou CNNC brzy jednat, pokud se nevydaří jednání se Spojenými státy, uvedl americký list. Bin Salmán, který Saúdské Arábii de facto vládne, si stanovil získání jaderné energie jako jednu ze svých priorit. Po deseti letech diskusí na toto téma nyní chtějí Saúdové do konce letošního roku udělit kontrakt na výstavbu dvou reaktorů o výkonu 2,8 gigawatu a postupně postavit 16 reaktorů v celkové hodnotě 80 až 100 miliard dolarů (1,8 až 2,2 bilionu Kč).



Saúdská Arábie v uplynulém roce posílila své vztahy s Čínou. V prosinci navštívil království čínský prezident Si Ťin-pching a v březnu pomohl Peking zprostředkovat dohodu o obnovení diplomatických kontaktů mezi Saúdskou Arábií a Íránem, jejím úhlavním rivalem v regionu.



Přesto se Saúdská Arábie snaží udržet rovnováhu ve svých vztazích s Čínou a Spojenými státy, které zůstávají hlavním partnerem království v oblasti bezpečnosti, připomíná Reuters.



Izraelský ministr energetiky odmítá představu, že bude Saúdské Arábii umožněno vyvíjet civilní jaderný program jako součást případného úsilí Spojených států o upevnění vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábií. Izrael obecně očekává, že s ním Washington bude konzultovat jakoukoli dohodu se Saúdskou Arábií, která by měla dopad na národní bezpečnost židovského státu. Izrael není signatářem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a nevyrábí energii z jádra, všeobecně se ale předpokládá, že vlastní jaderné zbraně.



"Každému je jasné, že pokud začnou obohacovat uran na Blízkém východě, budou to chtít dělat všichni," cituje WSJ lídra izraelské opozice Jaira Lapida, který tato slova pronesl na začátku týdne.