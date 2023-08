Nagel: Nepodceňovat Německo, příliš brzy na pauzu ve zvedání sazeb

Prezident německé Bundesbanky a člen vedení ECB Joachim Nagel pro Bloomberg uvedl, že v Evropě je podobně jako v USA „hodně dobrá situace na trhu práce“. Ekonomická aktivita ale ztrácí na síle, což ovšem není podle ekonoma překvapivé s ohledem na to, jak moc vzrostly sazby. Jádrová inflace se přitom zatím směrem dolů neobrací a podle Nagela je příliš brzy na to „myslet na pauzu ve zvedání sazeb“. I když je třeba čekat, jaká přijdou z evropské ekonomiky v následujících týdnech data.



Podle některých ukazatelů prochází výraznějším útlumem v Evropě zejména německá ekonomika, ale Nagel podle svých slov nesouhlasí s názory, které nyní zní velmi pesimisticky. On sám se domnívá, že Německo má velkou schopnost adaptace a nemění na tom ani několik současných měsíců, které jsou pro jeho hospodářství náročnější. „Vidíme, co je třeba dělat a minimálně pro následující rok mám důvěru v německou politiku,“ dodal.



Nagel se podle svých slov nedomnívá, že by německému hospodářství hrozil scénář tvrdého přistání vyvolaného utahováním monetární politiky Evropskou centrální bankou. Německo si spíše projde měkkým přistáním, i když současné čtvrtletí může být slabé. „Pro příští rok jsem optimističtější,“ uvedl ekonom. Podle něj je německá poptávka soukromého sektoru stále silná, přispívá k tomu i růst mezd a celkově se nezdá, že by začínala recese.



Jak Nagel vnímá zpoždění v efektech monetární politiky? Ekonom k tomuto tématu uvedl, že zvedání sazeb se projeví se zpožděním, existuje řada studií týkajících se jeho délky a Nagel sám má za to, že většina dosavadního utahování se projeví v příštím roce. Inflace se také stále drží vysoko, a proto mohou sazby ještě růst, i když je třeba čekat na data v příštích týdnech.



Vedení ECB se podle jejího zástupce snaží dávat jasně najevo, „jaká je jeho reakční funkce.“ Nyní to znamená, že tzv. forward guidance sice má stále svou relevanci, ale ECB pozorně sleduje aktuální data a klade na ně při svém rozhodování velkou váhu. „Trhy by nás měly sledovat a vnímat, jak jsme jednali v minulosti. Myslím, že tento přístup se v září nezmění,“ řekl ekonom.

Zdroj: Bloomberg