Rozbřesk: Mzdy v Česku zpomalují. Dobře pro ČNB?

Tempo nominálních mezd ve druhém kvartále 2023 zpomalilo na 7,7 % (meziročně) a zaostalo jak za odhadem ČNB (8,6 %), tak za naším odhadem (9,0 %).



Při pohledu do průmyslu sice nadále vidíme přetrvávající rozdíly ve mzdové dynamice mezi prosperujícím automotivem (+11,6 %) a energeticky náročnými sektory jako výroba nekovových minerálních výrobků (+4,6 %). Pro centrální banku je ovšem důležitější zprávou, že ke zvolnění dynamiky mezd dochází napříč většinou významných velkých tržních odvětví (průmysl, stavebnictví, služby) - s výjimkou finančních služeb, které mohly být ve druhém kvartále vychýleny výraznějším vyplácením jednorázových odměn. K významnějšímu zpomalení mzdové dynamiky došlo ve stavebnictví (z 9,0 % na 6,8 %) - útlum stavební výroby a ochlazení na “stavebním trhu práce” tak možná začíná být vidět i ve mzdách.



Mzdová dynamika tak podle našeho názoru dosáhla svého vrcholu v prvním kvartále 2023 a po zbytek roku se bude pohybovat v rozmezí 7,0-8,0 %. O něco volnější dynamika mezd (oproti srpnové prognóze) stejně tak jako skutečnost, že mzdy zvolňují napříč odvětvími, je pro ČNB lehce holubičí zprávou. Může být důvodem, proč někteří členové bankovní rady začnou uvažovat nad prvním poklesem úrokových sazeb již letošní podzim.



Na druhou stranu pro centrální banku je důležitá setrvačnost vyšší mzdové dynamiky v nadcházejících letech. Právě ta rozhodne zásadním způsobem o tom, jak rychlá zůstane jádrová inflace (zejména inflace služeb). Z tohoto pohledu bude pro ČNB klíčové sledovat mzdová vyjednávání směrem k příštímu roku a také plány vlády na zvyšování platů v netržních odvětvích. Pro rok 2024 nadále počítáme s dynamikou nominální mzdy v blízkosti 6 %, což by mělo vést po dvouletém poklesu k relativně výraznému nárůstu reálné mzdy (+3-4 %).



Velká nejistota ohledně setrvačnosti mzdové dynamiky i jádrové inflace nadále zůstává důvodem k opatrnosti při případném uvolňování měnové politiky. Nicméně včerejší čísla spíše potvrzují naše sázky na to, že k prvnímu poklesu úrokových sazeb by mohlo dojít již na konci tohoto roku. Nadále tak očekáváme sazby na konci roku 2023 na úrovni 6,5 % a na konci roku 2024 na úrovni 4 %.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna je znovu pod lehkým tlakem po o něco slabším výsledku mezd za 2. kvartál 2023 (viz úvodník). Měnový pár se vrátil do blízkosti 24,15 EUR/CZK a vyčkává na další impulsy. Středeční průmysl (za červenec) sice může skončit relativně pozitivně, pro českou měnu ale není rozhodně pozitivní prostředí, ve kterém se drží vysoko americké výnosy a silný zůstává také na globálních trzích americký dolar.



Eurodolar

Včerejší svátek v USA a celková absence důležitějších událostí utlumily aktivitu na eurodolarovém trhu. Rétorika ECB přitom zůstává lehce holubičí, když svoje názory jasněji artikulují spíše centrální bankéři, kteří si nepřejí další zvyšování sazeb.

Dnešní kalendář je prakticky zcela prázdný a tak eurodolar může i nadále vyčkávat, zdali někdo z ECB nevyšle silnější signál, jak by mohlo dopadnout zasedání příští čtvrtek.