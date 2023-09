Škoda Auto v Kvasinách v pondělí pozastaví výrobu, chybí díly ze Slovinska

Škoda Auto pozastaví nejméně na týden od 11. září výrobu v závodě v Kvasinách na Rychnovsku, částečně zřejmě omezí i výrobu v Mladé Boleslavi. Důvodem je výpadek dodavatele ve Slovinsku, jehož výrobu zničily záplavy. Výpadek postihl celý koncern . ČTK o tom dnes informovala za automobilku Ivana Povolná. Podle předsedy podnikové rady a odborového předáka Jaroslava Povšíka se omezení týká všech modelů kromě plně elektrického modelu Enyaq.



"Společnost Škoda Auto může potvrdit, že záplavy ve Slovinsku postihly subdodavatele, který dodává komponenty pro spalovací motory modelů značky Škoda a dalších koncernových značek. Je vyvíjeno úsilí o plné obnovení výroby v tomto závodě. Aktuálně je subdodavatel schopen dodávat pouze v omezeném rozsahu," uvedla Povolná.



"Z těchto důvodů dojde k pozastavení výroby v kvasinském závodě na týden od 11. září 2023. V tuto chvíli nelze vyloučit změny v produkčních objemech ani v závodě v Mladé Boleslavi, kde výroba zatím probíhá beze změn," doplnila Povolná. Týmy automobilky podle ní pracují na snížení dopadů výpadku dílu. Automobilka se nechce vyjadřovat k přesným počtům a modelům.



Povšík dnes ČTK řekl, že situace by se mohla zlepšit v týdnu od 18. září. Týmy automobilky podle něj kvůli chybějícímu dílu zkouší i dodavatele v Číně. Společnost se snaží udržet co nejvíce zaměstnanců ve výrobě. "Výroba modelu Enyaq se (denně) navýší o 50 kusů na 550," řekl Povšík.



Kvůli chybějícím dílům od dodavatele zastavila ve středních Čechách výrobu i kolínská automobilka Motor Manufacturing Czech Republic. Neplánovaná odstávka začala 22. srpna a potrvá i příští týden, minimálně do pátku 15. září. postrádá plastové díly od společnosti Novares CZ Zebrak, jejíž výrobní a skladovací prostory v Žebráku na Berounsku zničil v polovině srpna požár.