Ministři Německa a Francie: EU musí přikročit k jednotnému kapitálovému trhu

Evropská unie musí podniknout další kroky ke zřízení jednotného kapitálového trhu. Dnes to na společné tiskové konferenci uvedli německý a francouzský ministr financí Christian Lindner a Bruno Le Maire, napsala agentura Reuters. Cílem je podle nich zlepšit financování růstových oblastí, jako jsou technologie.



"Americký kapitálový trh je nesrovnatelně efektivnější než evropský, protože my máme v podstatě 27 jednotlivých kapitálových trhů," řekl Lindner na tiskové konferenci s Le Mairem a německým ministrem hospodářství Robertem Habeckem. Le Maire byl hostem na pravidelném týdenním zasedání německého kabinetu. "Neexistence unie kapitálových trhů je strukturální handicap pro úspěch evropské ekonomiky," dodal člen francouzské vlády.



Ministři představili společný plán toho, co je třeba udělat, aby se uvolnil potenciál soukromých kapitálových trhů. Zaměřují se na zlepšení přístupu na trh pro malé a střední podniky.



Lindner řekl, že to, co odlišuje Evropskou unii od Spojených států, není množství veřejných prostředků, ale efektivita soukromých kapitálových trhů. V EU není nedostatek veřejných prostředků, uvedl německý ministr s tím, že v programu Generation EU v hodnotě 800 miliard eur (19,6 bilionu Kč) je k dispozici více veřejných prostředků než v americkém zákoně o snížení inflace, který uvolňuje dotační prostředky ve výši 369 miliard dolarů (8,4 bilionu Kč).



V soukromých fondech ale existují rozdíly. "Pro financování budoucích úkolů, technologií a transformací je proto důležité mobilizovat soukromý kapitál, který v Evropě máme," řekl Lindner. "Společně s Francií chceme pracovat na tom, aby regulace a dohled v sektoru finančních trhů byly pružnější, přizpůsobivější a méně nákladné," dodal.



"Firmy očekávají od obou našich vlád jasné poselství," řekl Le Maire deníku Handelsblatt. "Nesmíme zapomínat, že máme zájem na společném úspěchu: Pokud se daří Německu, daří se i Francii - a naopak," dodal Le Maire.