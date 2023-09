MMF: Poměr globálního dluhu k výkonu světové ekonomiky loni opět klesl

Poměr globálního dluhu k výkonu světové ekonomiky se loni druhý rok za sebou snížil. Zůstal nicméně nad úrovní z doby před příchodem pandemie covidu-19. Uvedl to dnes Mezinárodní měnový fond (MMF). Poměr globálního dluhu k celosvětovému hrubému domácímu produktu (HDP) se loni podle MMF snížil na 238 procent z 248 procent v roce 2021. V nominálním vyjádření dluh činil 235 bilionů dolarů (zhruba 5,3 biliardy Kč), a byl tak o 200 miliard dolarů nižší než v roce 2021.



V roce 2019, tedy před příchodem pandemie, činil poměr dluhu k HDP 229 procent. O rok později se ale vyšplhal na 258 procent. Za jeho poklesem v následujících letech stál silný hospodářský růst a nečekaně vysoká inflace, uvedla agentura Reuters.



Ve Spojených státech, které jsou největší ekonomikou na světě, loni poměr celkového dluhu k HDP klesl na 274 procent z předloňských 284 procent. V Číně však tento podíl vzrostl, a to z 265 na 272 procent.



MMF dnes také varoval, že poměr globálního dluhu k výkonu světové ekonomiky by se mohl vrátit k růstu. "Oživení růstu HDP ztrácí na síle. Inflace by se měla ve střednědobém výhledu ustálit na nízkých úrovních," uvedl měnový fond.