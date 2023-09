Výroba aut do konce srpna stoupla o 17 procent na 922.446 vozů

Výroba osobních aut v Česku za osm měsíců meziročně vzrostla o 17,1 procenta na 922.446 vozů. Bateriové vozy tvořily 12,5 procenta produkce. V samotném srpnu celková výroba klesla o 7,9 procenta na 95.385 vozů kvůli požáru ve firmě Novares CZ v Žebráku, která dodává plastové díly pro Toyotu. Uvedlo to dnes Sdružení automobilového průmyslu v tiskové zprávě.



Největší domácí automobilka Škoda Auto vyrobila ve svých tuzemských závodech do konce srpna 576.703 osobních automobilů, což je nárůst o 27,3 procenta. Z toho bylo 68.245 elektromobilů a hybridů. Nošovický závod Hyundai vyrobil 224.100 vozidel, tedy o 4,9 procenta víc. Z toho 21 procent tvořily elektrické vozy.



Z výrobní linky Toyoty Motor Manufacturing v Kolíně sjelo 121.643 automobilů, tedy o 153 vozidel více než ve stejném období minulého roku. Značný pokles výroby automobilka zaznamenala v polovině srpna, kdy musela neplánovaně pozastavit výrobu kvůli nedostatku plastových dílů. Výrobu obnovila až dnes.



"Je skvělou zprávou, že navzdory výpadkům ve výrobě u kolínské Motor Manufacturing i Škoda Auto v Mladé Boleslavi a Kvasinách, které zapříčinila série živelných událostí u dodavatelů, se od ledna do srpna výrobcům podařilo meziročně navýšit celkovou produkci osobních vozidel o více než 17 procent. Český autoprůmysl tak opět podpořil výkon domácí ekonomiky a pokračoval v růstové trajektorii dokonce silněji než trh v EU, který v letních měsících rostl o 15,2 procenta, a to už dvanáctý měsíc v řadě," uvedl výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl.



Výroba autobusů zaznamenala meziroční pokles o 6,3 procenta na 3149. Ten byl způsobený objednávkovým charakterem výroby a z části i některými chybějícími komponenty. Vysokomýtské Iveco CR vyrobilo 2941 autobusů, což je pokles o 1,8 procenta. SOR Libchavy vyprodukoval celkem 198 autobusů, tedy o 41 procent méně.



Tradiční výrobce motocyklů Jawa Moto zaznamenal osmiměsíční pokles výroby způsobený zejména nasycením trhu v minulém roce. V lednu až srpnu sjelo z výrobní linky celkem 489 motocyklů, což je o 63,5 procenta méně.