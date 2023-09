Německé investice v Číně v pololetí klesly z loňského rekordu

Přímé investice Německa v Číně se v první polovině letošního roku snížily na 10,31 miliardy eur (251,5 miliardy Kč) z loňských 12 miliard eur, což byl rekord. Jejich podíl na celkových investicích Německa v zahraničí se však zvýšil, protože celkové přímé investice klesly na 63 miliard eur z loňských 104 miliard eur. Vyplývá to z analýzy, kterou od institutu IW získala agentura Reuters.



Investice byly také téměř dvojnásobné ve srovnání s rokem 2019, tedy před pandemií nemoci covid-19. Tehdy činily 5,5 miliardy eur. Výrazně také převyšují průměr za posledních deset let, který činí čtyři miliardy eur.



Údaje potvrzují, že německé firmy v Číně nadále silně investují, navzdory výzvám vlády, aby podniky omezily své napojení na tuto zemi a navzdory prudkému snížení investičních záruk pro Čínu.



Celkové německé investice v zahraničí klesly, největší evropská ekonomika totiž bojovala s recesí. Podíl investic v Číně se kvůli celkovému poklesu zvýšil v pololetí na 16,4 procenta z 11,6 procenta loni a z 5,1 procenta v roce 2019, uvádí analýza.



"Trend směrem Číně zůstává i v letošním roce převážně nezměněn," uvedl analytik institutu IW Jürgen Matthes. "I když německá ekonomika celkově investuje v zahraničí mnohem méně, nové přímé investice v Číně zůstávají téměř tak vysoké jako dříve," dodal. Podle Matthese většinu investic v Číně tvořily reinvestované zisky.



Německá vláda v minulých měsících vyzvala podniky, aby snížily svoji strategickou závislost na Číně vzhledem k názoru, že sílící asijská supervelmoc představuje rostoucí hrozbu pro globální bezpečnost. Sice se objevují první náznaky, že německé podniky začínají svoji strategii v Číně přehodnocovat, a to i kvůli zpomalení růstu čínské ekonomiky a bezpečnostním zákonům, nejsou zatím dostupné údaje, které by potvrdily, jaká je skutečná situace.



Matthes rovněž poukázal na to, že jako podíl na celkových investicích se zvyšují také investice Německa ve zbytku Asie. "Je pozoruhodné, že téměř čtvrtina německých přímých investic v poslední době směřovala do Asie," řekl.