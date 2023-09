Rozbřesk: Koruna vyčkává na zítřejší ČNB. Maďarská centrální banka opět sníží jednodenní sazbu o 100bps a forint je ve střehu

Maďarská centrální banka (MNB) se dnes opět vydá proti globálnímu trendu růstu úrokových sazeb a opět výrazně uvolní měnovou politiku. Jednodenní úroková depozitní sazba, která byla v tomto cyklu hlavním měnově-politickým instrumentem, by měla být snížena ze 14 % na 13 %. Dnešním krkem tak fakticky sladí oficiální úrokové sazby na krátkém konci výnosové křivky, které zároveň určují i úroveň sazeb na forintovém peněžním trhu (Bubory).



Původně se přitom zdálo, že MNB bude chtít časem význam jednodenní úrokové sazby pro maďarskou měnovou politiku redukovat a že se vrátí k dříve používané základní (tříměsíční depo) sazbě. Poslední vyjádření viceguvernéra Viraga však naznačují, že se politika MNB bude i nadále opírat o (jednodenní) úrokovou sazbu, kterou maďarská centrální banka dosud ani pořádně nijak nevykazovala (a její časovou řadu tak prakticky nikde nenajdete). Trocha transparentnosti by v tomto případě byla určitě k užitku.



Jinak co týká krátkodobého výhledu pro politiku MNB, který z dnešního zasedání měl vzejít, tak maďarská centrální banka zůstane podle našeho názoru opatrná a rozhodně již nebude chtít avizovat snížení o dalších 100 bazických bodů pro příští sezení. Pro MNB může být znepokojivé, že klíčové centrální banky v globální ekonomice v čele s Fedem jsou stále v restriktivním módu a i poslední obchodní seance potvrzují, že forint je stále zranitelnou měnou (od zasedání Fedu minulý týden oslabil o téměř 2 %). MNB tak zůstane ve svých komentářích dnes opatrná, přičemž my, s ohledem na pokračující rychlý pokles inflace v Maďarsku (měla by spadnout na 7 % v prosinci), sázíme na snížení sazeb o 50 bazických bodů jak v říjnu, tak v listopadu. Nutnou podmínkou pro pokračování svižného cyklu snižování úrokových však zůstává (relativní) stabilita forintu.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera mírně posilovala, díky čemuž se dostala pod hladinu 24,40 EUR/CZK. Vzhledem k zítřejšímu měnově-politickému zasedání ČNB však hrozí opětovně vyšší rozkolísanost tuzemské měny. Předpokládáme, že bankovní rada ponechá repo sazbu beze změny na 7,0 %, odstartuje však debatu o jejím budoucím snížení. Pro korunu bude důležitý především tón doprovodné komunikace a tisková konference guvernéra Michla, od kterého očekáváme znovu spíše jestřábí rétoriku, což by měla koruna kvitovat.



Eurodolar

Výnos desetiletého amerického dluhopisu vystoupil na nová cyklická maxima, která již leží nad úrovní 4,55 %. Vzhledem k tomu, že eurová výnosová křivka nedokáže s dolarovou držet krok, tak ani nepřekvapuje, že eurodolar směřuje dále na jih. Ani následující dny nevidíme z pohledu eura příliš optimisticky (viz naše včera vydaná FX Strategie).

Dnes bude trh konfrontován spíše s daty druhé kategorie, mezi nimiž by měla vyniknout data o americké spotřebitelské náladě. Bylo by však pro nás lehkým překvapením, pokud by spotřebitelská důvěra v září vzrostla, když domácnosti čelí vyšším cenám benzínu a vysokým úrokovým sazbám. A nakonec je třeba zmínit i ukončení moratoria na splácení studentských půjček.



Akcie

Minulý týden došlo k poměrně výraznějšímu propadu amerických akciových indexů, ovšem včera dokázaly propad zastavit a dokonce uzavřely v mírném plusu. Včerejší objemy obchodů pak byly lehce nadprůměrné. Nálada na akciovém trhu po zasedání FEDu je stále spíše negativní, ovšem například Morgan Stanley radí aktuálních poklesů využívat k nákupu akcií Nvidia (+1,5 %). Nejvíce se včera dařilo energetickému sektoru (Chevron +1,5 %, Exxon Mobil +1,1 %, Apa +2 %) a technologický sektor (Apple +0,7 %, Alphabet +0,7 %, Tesla +0,9 %, AMD +1,2 %, Meta +0,6 %).