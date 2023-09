Rozbřesk: ČNB dnes sazby nezmění, otevře ale debatu o jejich poklesu

Už podesáté v řadě dnes ČNB ponechá úrokové sazby beze změny na 7,0 %. Přesto bude dnešní měnově-politické zasedání svým způsobem přelomové, neboť odstartuje debatu o budoucím poklesu úrokových sazeb. K dispozici tentokrát nebude nová prognóza, ale i diskuze nad situační zprávou může napovědět, jaké jsou preference centrálních bankéřů ohledně načasování prvního snížení sazeb.



Až na inflaci překvapovala v posledních dvou měsících domácí makro čísla spíše lehce proti-inflačně. Oproti předpokladům ČNB ve druhém čtvrtletí zvolnila meziroční mzdová dynamika na 7,7 %. K tomu je potřeba vzít v potaz rovněž slabší výkon tuzemského průmyslu, který bude držet hospodářský růst ve třetím kvartále na uzdě – odhadujeme mezikvartální dynamiku +0,2 %, zatímco centrální banka kalkuluje s růstem +0,7 %.



Na straně druhé, celková inflace sice klesá, v posledním čtvrtletí letošního roku se však znovu zvýší k 9 %. Pro ČNB přitom nebude jednoduché odkomunikovat, že se nejedná o druhou inflační vlnu, ale toliko o technický efekt působení úsporného tarifu z konce roku 2022 (tj. nižší srovnávací základnu). Velká nejistota zároveň panuje ohledně rozsahu tradičního lednového přecenění, jenž ukáže, jak silně jsou ukotvená inflační očekávání. A konečně centrálním bankéřům nedají spát ani rostoucí ceny ropy (aktuálně na 95 USD/barel oproti očekávaným 75 USD/barel) a lehce slabší kurz české měny (a to zejména vůči dolaru).



Máme za to, že dnešní doprovodná komunikace ČNB, stejně jako tisková konference guvernéra Michla se ponese v relativně jestřábím duchu a podobně jako na srpnovém zasedání budou akcentována pro-inflační rizika. Celkově předpokládáme, že centrální banka zůstane velmi opatrná a jen těžko se zaváže ke konkrétním krokům. Už jen proto, že cyklus snižování sazeb bude tentokrát – vzhledem ke stagflačnímu typu šoku a riziku neukotvených inflačních očekávání – jednoduše jiný než v minulosti.



Bankovní rada tak bude pravděpodobně dále dávat přednost alternativnímu scénáři (s neukotvenými inflačními očekáváními), který implikuje stabilitu sazeb přibližně do konce tohoto roku. To je v souladu s naším základním scénářem, který počítá s prvním poklesem sazeb o 50 bazických bodů na prosincovém zasedání. Rizikem je pro nás vzhledem ke komunikaci některých centrálních bankéřů pozdější start snižování sazeb v únoru 2024.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera ztrácela a podívala se znovu nad 24,40 EUR/CZK. Hlavním impulsem byl nárůst averze k riziku na hlavních trzích. Dnes koruna vyhlíží měnově-politické zasedání ČNB, na kterém se otevře debata o budoucím snižování sazeb (viz úvodník). Z našeho pohledu může koruna profitovat z relativně jestřábí doprovodné komunikace, díky čemuž by se mohla podívat na o něco silnější úrovně.



Eurodolar

Dolar včera dále rozšířil svoje zisky a to navzdory sérii nepříznivých výsledků tzv. měkkých dat v podobě spotřebitelských a podnikatelských nálad. Dolarové úrokové sazby totiž zůstaly vysoko ačkoliv akciový Wall Street čelil opět výprodeji. Eurodolaru averze k riziku zjevně nesvědčí, přičemž pro euro je navíc nepříjemné, že se roztáhly i kreditní rizikové prémie u italského vládního dluhu (vláda mimochodem oznámila, že plánovaný rozpočtový deficit na rok 2024 by měl činit 4,5 % HDP).



Regionální Forex

Maďarská centrální banka snížila jednodenní depozitní sazbu ze 14 % na 13 % a položila ji tím na roveň se základní úrokovou sazbou, která se má napříště stát již (opět) hlavním instrumentem měnové politiky). Z hlediska výhledu měnové politiky nepřinesl komentář MNB jednoznačné signály o dalším snižování sazeb s tím, že bankovní rada hovoří o potřebě udržovat měnovou politiku utaženou. Reakce forintu na zasedání MNB byla vcelku omezená s tím, že setrvává na slabších úrovních.



Akcie

Magacapy jako Alphabet, Apple, Amazon nebo Microsoft ztratily včera více než 1,5 % hodnoty. Amazon nepodpořila ani dlouho očekávaná antimonopolní žaloba ve Spojených státech. Žádný ze sektorů nedosáhl zeleného výsledku. Nejméně se dařilo utilitám, které ztratily 3 %. Nejméně pak ztrácela energetika (-0,5 %), které alespoň částečně pomohly ceny ropy (WTI +1 %). Blíží se poslední dny září a všechny hlavní zámořské indexy míří k první kvartální ztrátě v letošním roce. V pozitivním slova smyslu můžeme vypíchnout snad pouze menší farmaceutické společnosti, kterým se včera zadařily dílčí úspěchy s jejich léky. Společnost Immunovat narostl o 97 % a Soleno Therapeutics dokonce o 505 %.