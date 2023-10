Úvodní růst akcií vyprchal, když se výnosy vydaly opět vzhůru

Vstup do nového týdne pozitivně ovlivnily zprávy ze zámoří. USA na poslední chvíli odvrátily tzv. shutdown, tedy nucené osekání vládních výdajů. Dohoda v Kongresu znamená, že i malé riziko dopadu na ekonomiku se rozplývá. To je pro akcie plus. Jenže společně s tím také budou pokračovat emise dluhopisů a Fed má o důvod méně k opatrnosti v otázce ještě jednoho zvýšení sazeb. Jde tedy o impuls ve směru růstu výnosů, které také dnes stoupají asi o 5 bps. Takový vývoj je naopak pro akcie minus. Úvodní pozitivní vliv se během dopoledne rozplynul a hlavní evropské akciové indexy se sesunuly lehce do záporu.

Průmyslový PMI z eurozóny zůstal bez revize a pro obchodování zůstává neutrální. To ale nemusí vůbec platit pro odpolední obdobný index ze zámoří, tedy ISM. Analytici sázejí na opatrné zvedání hlavního indexu, který je ale stále v záporném teritoriu, a spolu s tím na konec tlaku směrem dolů na ceny. Později ještě promluví dva zástupci Fedu.

Eurodolar se po úvodním váhání vydává dolů na 1,0535. Spolu s tím dolar nabírá zisky vůči japonskému jenu, kde se už blíží kulatým 150,00. Body pak sbírá i proti libře nebo zlatu. Ropa se zatím jen konsoliduje po pátečním propadu. Kurz české koruny má tendenci slábnout. Domácí měně nepomáhá pokles PMI ukazující pokračující propad aktivity v průmyslu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:11 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4468 0.0674 24.4589 24.3856 CZK/USD 23.2020 0.5613 23.2020 23.0405 HUF/EUR 387.3300 -1.4685 390.2527 386.9799 PLN/EUR 4.6052 -0.5309 4.6285 4.6046

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6866 -0.4774 7.7274 7.6859 JPY/EUR 157.7685 -0.1582 158.4966 157.7154 JPY/USD 149.7240 0.2387 149.7940 149.4520

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8665 -0.0040 0.8675 0.8657 CHF/EUR 0.9618 -0.5788 0.9693 0.9614 NOK/EUR 11.2688 -0.2673 11.3385 11.2669 SEK/EUR 11.5673 0.2466 11.5842 11.5272 USD/EUR 1.0537 -0.3367 1.0593 1.0535

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5620 0.4928 1.5642 1.5513 CAD/USD 1.3603 0.2376 1.3613 1.3561