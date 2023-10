Německý export v srpnu pokračoval v poklesu

Německý export v srpnu klesl výrazněji, než se očekávalo, dolů ho tlačí slabá světová poptávka. Spolkový statistický úřad dnes oznámil, že vývoz se meziměsíčně snížil o 1,2 procenta na 127,9 miliardy eur (zhruba 3,1 bilionu Kč). Analytici očekávali pokles 0,4 procenta, napsala agentura Reuters. Analytik Carsten Brzeski ze společnosti ING uvedl, že dnešní údaje zvyšují pravděpodobnost, že německá ekonomika se ve třetím čtvrtletí dostala do recese. Německý export se v srpnu snížil podruhé za sebou.



"Zahraniční obchod již není odolným motorem růstu německé ekonomiky, kterým býval, ale spíše brzdou," uvedl Brzeski. Pokles vykázal vývoz do téměř všech destinací s výjimkou Číny. Export do ostatních členských zemí eurozóny se propadl o 2,6 procenta a export do Spojených států se snížil o 1,3 procenta. Vývoz do Číny nicméně vzrostl o 1,2 procenta.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Některá média však v posledních měsících o Německu kvůli nepříznivému hospodářskému vývoji hovoří jako o nemocném muži Evropy. Pět předních německých hospodářských institutů minulý týden ve společném výhledu předpovědělo, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa letos klesne o 0,6 procenta. Na jaře přitom instituty očekávaly, že německá ekonomika letos vykáže růst, který tehdy odhadovaly na 0,3 procenta.