První šok z útoku na Izrael ustupuje, nejvíc na ráně je ropa

Start evropských trhů do nového týdne byl negativně ovlivněn víkendovým útokem na Izrael. Jako obvykle v takových případech se jako první dostaví nervozita, která motivuje investory stahovat se z rizikových aktiv do bezpečí. To jsme také viděli, když akcie začaly v červeném, zatímco ceny evropských státních dluhopisů rostly. Vydrželo to však jen krátce a první reakce odeznívá. Hlavní akciové indexy jsou na tom smíšeně a pokles výnosů v Evropě zůstává mírný.

V USA se dnes s dluhopisy kvůli svátku neobchoduje. S akciemi ano (futures jsou červené), ale nepojede vypořádání. Co se týče dopadu palestinského terorismu na trhy, nejvíce je na ráně ropa. Útoky byly jednoznačně koordinovány s Íránem, takže jednou z hrozeb je utužení sankcí. Dále může konflikt zasáhnout i do vztahu Izrael - Saúdská Arábie. Postupné sbližování těchto zemí se nejspíš zadrhne a Saúdové pak podle některých komentářů budou méně ochotní ustupovat ze svého škrcení produkce, jímž drží nahoře cenu ropy. Právě ropa ráno skočila vzhůru asi o 5 procent, ale už zisky korigovala a Brent se obchoduje u 87 dolarů.

Na programu dnes máme několik komentářů z Fedu, ale hodně sledované budou také komentáře izraelské vlády k dalšímu postupu i k roli Íránu. Stejně tak má potenciál trhy ovlivnit i postoj americké vlády.

Koruna se k euru obchoduje mírně pod 24,45 po sérii čísel z domácí ekonomiky. Průmysl i zahraniční obchod dodaly slabá čísla, ale dokázaly překonat očekávání. Naproti tomu ovšem německá průmyslová data za odhady zaostala a obecně dnes nálada investorů ve světě není pro korunu příznivá.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:06 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4380 -0.4066 24.5545 24.4181 CZK/USD 23.2025 0.1230 23.3040 23.1490 HUF/EUR 387.9100 0.1343 389.3334 386.6777 PLN/EUR 4.5806 -0.2979 4.5905 4.5716

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6786 0.7931 7.7148 7.5999 JPY/EUR 157.0470 -0.6676 158.0069 156.9332 JPY/USD 149.1335 -0.1376 149.2440 149.0900

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8641 -0.1006 0.8660 0.8638 CHF/EUR 0.9588 -0.1458 0.9636 0.9589 NOK/EUR 11.4615 -0.7783 11.5681 11.4590 SEK/EUR 11.6025 -0.0211 11.6361 11.5929 USD/EUR 1.0530 -0.5299 1.0575 1.0520

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5718 -0.0024 1.5763 1.5664 CAD/USD 1.3662 -0.0091 1.3680 1.3640