Po inflaci trhy přecházejí ke smíšenému obchodování, techům se daří

Americká inflace zabrzdila dosavadní tržní optimismus, poté co vyšla mírně nad očekáváními. Podle nás nejde jen o samotný dnešní report o spotřebitelských cenách, ale také o předešlé jestřábí komentáře z Fedu nebo vyšší PPI, které investoři přešli, aby se soustředili právě na dnešní data. Navíc současně s inflací vyšla i další týdenní zpráva o žádostech o dávky v nezaměstnanosti - stále je jich velmi málo a dokládají sílu trhu práce.



Výnosy dluhopisů se odrazily nahoru, a to v zámoří asi o 8 bps a v Evropě o něco méně. Pro dolar šlo o pozitivní impuls, který ho na páru s eurem posouvá na 1,0555. Z pohledu akcií by vyšší výnosy měly být negativní. Akciové trhy sice opravdu zamířily po číslech dolů a nyní na hlavních trzích převládá smíšený vývoj, přesto efekt vyšších výnosů není zrovna učebnicový. Celkem logicky se pod tlak dostává realitní sektor, naproti tomu ale investoři nakupují technologie, jejichž citlivost na výnosy by měla být také vysoká a ve stejném směru.

Ropa během dne navyšovala své zisky, zlato po inflaci obrátilo dolů. Odpolední vývoj dolehl také na korunu, které vyšší výnosy ve světě a větší averze k riziku nesvědčí. Na páru s eurem slábne na 24,63.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:40 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6550 0.4755 24.6553 24.5175 CZK/USD 23.3575 1.1038 23.3575 23.0605 HUF/EUR 386.9950 0.0000 387.5000 385.5913 PLN/EUR 4.5374 0.2593 4.5406 4.5209

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7051 -0.6188 7.7676 7.6971 JPY/EUR 158.0000 -0.2125 158.6160 157.7230 JPY/USD 149.7170 0.4162 149.7170 148.9560

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8629 0.0528 0.8644 0.8621 CHF/EUR 0.9554 -0.2373 0.9581 0.9544 NOK/EUR 11.5384 0.3370 11.5492 11.5042 SEK/EUR 11.5663 -0.2983 11.6020 11.5325 USD/EUR 1.0553 -0.6281 1.0640 1.0545

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5758 1.0873 1.5773 1.5547 CAD/USD 1.3651 0.4241 1.3655 1.3579