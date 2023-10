Bloomberg: Válka na Blízkém východě může způsobit recesi světové ekonomiky

Ozbrojený konflikt mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás by podobně jako dřívější války na Blízkém východě mohl poškodit světovou ekonomiku. Pokud by se do něj zapojily další země, mohl by dokonce globální hospodářství uvrhnout do recese, píše agentura Bloomberg s odvoláním na prognózy analytické společnosti Bloomberg Economics.



Tyto prognózy zahrnuji tři základní scénáře možného vývoje konfliktu. Podle prvního scénáře zůstane konflikt převážně omezený na Pásmo Gazy a Izrael, ve druhém scénáři se do něj zapojí sousední země, jako jsou Libanon a Sýrie, zatímco třetí scénář počítá s přímou vojenskou konfrontací mezi Izraelem a Íránem, který je úhlavním nepřítelem Izraele a podporuje Hamás poskytováním finančních prostředků i zbraní.



Všechny tři scénáře znamenají negativními dopady pro světovou ekonomiku v podobě dražší ropy, vyšší inflace a pomalejšího hospodářského růstu. Liší se však v rozsahu těchto dopadů. Čím více by se konflikt rozšířil, tím globálnější by tyto dopady byly, píše agentura Bloomberg. Upozorňuje rovněž, že světová ekonomika se nyní zdá být zranitelná, protože se stále ještě nezotavila z negativních důsledků vzestupu inflace, za kterým stálo loňské zahájení ruské invaze na Ukrajinu.



V případě přímého konfliktu Izraele s Íránem by podle analytické společnosti Bloomberg Economics mohly ceny ropy vystoupit až na 150 dolarů za barel. "Přímý konflikt mezi Íránem a Izraelem je scénářem, který má nízkou pravděpodobnost, ale je nebezpečný. Mohl by být spouštěčem globální recese," napsala agentura Bloomberg.