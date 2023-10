Klienti společnosti BlackRock stáhli 13 miliard dolarů z dlouhodobých fondů, akcie největšího správce aktiv ztrácejí

Klienti společnosti stáhli z fondů dlouhodobých investic čistých 13 miliard dolarů, což byl první odliv od začátku pandemie v roce 2020. Celkový objem spravovaných aktiv se oproti předchozímu čtvrtletí snížil na 9,1 bilionu dolarů.

Odkupy jsou známkou toho, že investoři raději drží hotovost v ve fondech peněžního trhu nebo v rámci některých dluhopisových strategiích, zatímco úrokové sazby zůstávají zvýšené.

Odtoky z firemních fondů dlouhodobých investic, včetně podílových fondů a fondů obchodovaných na burze, výrazně zaostaly za očekávaným přílivem 50 miliard dolarů, který očekávali analytici oslovení agenturou Bloomberg.

„Poprvé po téměř dvaceti letech klienti dosahují reálného výnosu v hotovosti a mohou počkat na větší politickou a tržní jistotu, než znovu začnou riskovat,“ uvedl ve svém prohlášení výkonný ředitel Larry Fink a dodal, že tato dynamika zatížila v odvětví v minulém čtvrtletí.

Klienti přidali 15 miliard dolarů do samostatného podnikání firmy v oblasti správy hotovosti a fondů peněžního trhu. Do firemních ETF vložili 29 miliard dolarů a do fondů s pevným výnosem 13 miliard dolarů. Z aktivně spravovaných fondů investoři stáhli 7,7 miliardy dolarů.

Celkové čisté výběry zahrnovaly 49 miliard USD z institucionálních indexových akciových produktů s nižšími poplatky, včetně 19 miliard USD od jednoho mezinárodního klienta.

Upravený čistý zisk společnosti vzrostl oproti předchozímu roku o 13 % na 1,6 miliardy USD, tj. 10,91 USD na akcii, a překonal tak průměrný odhad Wall Street ve výši 8,20 USD. Tržby vzrostly o 5 % na 4,5 miliardy USD. Náklady byly 2,89 miliardy USD, dle očekávání trhu, meziročně se zvýšily o 3,6 %.

Správci aktiv se celý rok pohybovali na náročném trhu, kde se měnila inflační očekávání a docházelo k volatilitě na akciových a dluhopisových trzích. Index S&P 500 ve třetím čtvrtletí klesl o 3,7 %, zatímco index Bloomberg US Aggregate Bond klesl o 3,2 %.

Investoři se po celý rok hrnuli do fondů peněžního trhu, lákáni výnosy přesahujícími 5 % a vyděšeni počátkem roku otázkami ohledně finančního zdraví několika středně velkých amerických bank.

„Neviděli jsme, že by tyto peníze byly ve velkém měřítku přesunuty z hotovosti a použity k investičním účelům, což vede ke slabým výsledkům, pokud jde o toky do produktů s vyššími poplatky, jako jsou akciové a dluhopisové fondy v celém odvětví,“ uvedl Kyle Sanders, analytik společnosti Edward Jones, v poznámce před zveřejněním výsledků. „Stále panuje velké znepokojení na trhu z možné recese a úrokových sazeb a vidíme, že mnoho investorů stojí mimo trh.“

Akcie společnosti v letošním roce poklesly přibližně o 10 % a zaostaly tak za zhruba 13% růstem indexu S&P 500.