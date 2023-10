Čtvrtletní zisk výrobce čipů TSMC klesl nejvíce za téměř pět let

Největšímu smluvnímu výrobci čipů na světě Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) klesl ve třetím čtvrtletí zisk o 25 procent na 211 miliard tchajwanských dolarů (152,1 miliardy Kč). Pokles byl nejvyšší od prvního čtvrtletí 2019 kvůli přetrvávající slabé poptávce po spotřební elektronice. Uvedla to dnes společnost.



Zisk však překonal očekávání analytiků, kteří počítali s propadem u až na 191,43 miliardy TWD, upozornil server CNBC. Tržby se snížily o 11 procent na 546,73 miliardy TWD. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím však stouply o 13,7 procenta.



Ve druhém čtvrtletí firma poprvé za čtyři roky vykázala pokles čtvrtletního zisku. Mohl za to propad poptávky po spotřební elektronice po pandemii. Analytici však uvedli, že zásoby čipů u výrobců chytrých telefonů a počítačů se snižují a očekávají, že poptávka po nich se opět obnoví. Generální ředitel TSMC C. C. Wej nicméně upozornil, že vzhledem k přetrvávajícím celkově slabším makroekonomickým podmínkám a pomalému oživení poptávky v Číně zůstávají zákazníci s doplňováním zásob opatrní.



Firma rovněž uvedla, že podnikání ve třetím čtvrtletí podpořil náběh špičkové technologie o velikosti tři nanometry a vyšší poptávka po technologii pět nanometrů. TSMC je předním výrobcem nejmodernějších procesorů na světě. Vyrábí polovodiče pro společnosti jako a . V roce 2025 plánuje zahájit masovou výrobu dvounanometrových čipů. Jeden nanometr je miliardtina metru.



Ve výhledu na příští rok je firma optimistická a očekává oživení poptávky po osobních počítačích a telefonech. Poptávku po jejích pokročilých čipech by pak mohl podpořit zájem o umělou inteligenci. Celkově TSMC předpovídá, že se jí bude v příštím roce "dařit lépe než celému odvětví".



TSMC je nejhodnotnější asijskou firmou s akciemi na burze. Loni její akcie na burze v Tchaj-peji klesly o 27,1 procenta, letos ale zatím vzrostly o 22 procent. Tržní kapitalizace firmy činí 432,3 miliardy USD (10,1 bilionu Kč).