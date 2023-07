TSMC investuje 2,9 miliardy dolarů do závodu na výrobu čipů pro AI na Tchaj-wanu

Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Company plánuje investovat téměř 90 miliard dolarů nových tchajwanských dolarů (asi 2,87 miliardy dolarů) do pokročilého závodu na výrobu čipů na Tchaj-wanu, uvedla společnost v úterý pro CNBC.



Krok přichází v době, kdy se globální výrobci čipů snaží využít boom umělé inteligence. Společnost TSMC minulý týden řekla, že existuje silná poptávka po čipech AI. TSMC je špičkovým výrobcem nejpokročilejších procesorů na světě, které zahrnují čipy používané v nejnovějších iPhonech, iPadech a počítačích Mac.



Investice byla vyvolána „rychlým růstem trhu s umělou inteligencí“, který podle zprávy tchajwanské oficiální centrální tiskové agentury „vedl k nárůstu poptávky po čipech TSMC“. Nová továrna se bude nacházet ve vědeckém parku Tongluo na severním Tchaj-wanu, uvedla TSMC a dodala, že investice by měla vytvořit asi 1 500 místních pracovních míst.



„Po AI právě teď vidíme velmi silnou poptávku. Co se týče front-endové části, nemáme žádný problém s podporou,“ řekl minulý týden generální ředitel TSMC C.C.Wei během zprávy o výsledcích firmy za druhé čtvrtletí. Nicméně na straně advanced packaging Wei řekl, že TSMC zažívá „velmi omezenou kapacitu“. Advanced Packaging znamená umístění více čipů do jednoho zařízení, což snižuje dodatečné náklady na výkonnější výpočetní technik



"Co nejrychleji zvyšujeme naši kapacitu a očekáváme, že tato zpřísnění budou uvolněna příští rok, ale mezitím stále úzce spolupracujeme s našimi zákazníky na podpoře jejich růstu," řekl ve čtvrtek.



Advanced Packaging je jednou z posledních fází výroby polovodičů. Zahrnuje vložení čipů do ochranného pouzdra a vytvoření spojení pro jejich vložení do elektronického zařízení. Centrální tisková agentura uvedla, že kapacita výroby způsobem Advanced Packaging TSMC „je nedostatková“, protože a AMD soutěží o kapacitu. Američtí čipoví giganti a AMD jsou dva z největších klientů TSMC.



Nvidia kupuje paměťové čipy s velkou šířkou pásma, které se hodí do jejích nejnovějších grafických procesorových jednotek A100, které trénují chatbota ChatGPT OpenAI. ChatGPT, jazykový model založený na umělé inteligenci, se stal virálním pro svou schopnost generovat lidské reakce na výzvy uživatelů.



„Vzhledem k tomu, že společnost TSMC zahajuje svůj pokročilý plán expanze Advanced Packaging, je trh optimistický, že Wanrun, Hongsu a Xinyun budou mít prospěch z provozu továren na zařízení,“ uvádí zpráva s odkazem na společnosti, které vyrábějí zařízení související s čipy.



Akcie TSMC v úterý v Asii vzrostly o 1,97 %.



Zdroj: CNBC