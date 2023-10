UBS: Inflace je ve skutečnosti už u 2 %, monetární politika v USA působí jinak než v ostatních zemích

Hlavní ekonom Global Wealth Management Paul Donovan hovořil na CNBC o tom, že velkou roli při kalkulaci inflace v USA hraje odhad hypotetických nájmů, které by vlastníci domů platili v případě, že by ve stejném domě žili v pronájmu. Podle ekonoma tyto odhady nyní výrazně pokřivují oficiální čísla, skutečná inflace se nachází výrazně níž, a to má celou řadu praktických implikací.



Donovan poukázal na to, že inflace u zmíněných odhadovaných nájmů nyní dosahuje asi 7 %, jde ale o „cenu, kterou ve skutečnosti nikdo neplatí.“ V reálném životě buď vlastníci nemovitostí splácí hypotéku, jejíž sazby má nyní většina stále zafixované, nebo nemají ani hypotéku. „Toto vymyšlené číslo tak tlačí nahoru index spotřebitelských cen, ale domácnosti ze skupiny lidí se středními příjmy, kteří mají svůj vlastní dům, čelí inflaci výrazně nižší,“ uvedl expert.



Donovan konkrétně odhaduje, že uvedená skupina domácností nyní v USA čelí inflaci blízké 2 % a v některých oblastech a městech, včetně Chicaga, je to dokonce méně než 1 %. To mimo jiné znamená, že jejich reálná kupní síla je ve skutečnosti znatelně vyšší než ta odvozovaná od oficiální inflace. Na CNBC k tomu dodali, že statistický úřad nechce pracovat přímo s cenami nemovitostí, respektive investičních aktiv, a proto se snaží jejich vývoj reflektovat popsanou kalkulací hypotetických nájmů.



Donovan k tomu dodal, že asi dvě třetiny amerických domácností dům vlastní a v pronájmu nebydlí. Pokud pak nemají hypotéku, fakticky je pro ně nyní inflace v této oblasti nulová. To samé platí pro ty, kteří hypotéku mají, ale sazby jsou zafixovány. „My v Británii máme sazby flexibilní a tady je situace jiná, ale vy ve Spojených státech máte dnes jednoduchý život,“ dodal k tomu v rozhovoru ekonom.



To také znamená, že Spojené státy jsou v současné době ekonomikou, která je mnohem méně citlivá na pohyb sazeb než ta britská nebo třeba kanadská. A proto také „všichni v Británii vědí, kdo je guvernérem jejich centrální banky, protože ta ovlivňuje jejich každodenní život. Ve spojených státech zná šéfa Fedu Powella méně než polovina populace.“ Pro optimální nastavení monetární politiky v USA by pak podle ekonoma bylo dobré, pokud by Fed sledoval skutečný a ne pokřivený obrázek cenového vývoje. Tedy to, jakému růstu cen skutečně čelí velká část populace.



