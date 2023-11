Rozbřesk: Česká ekonomika - premiant v zaostávání. Nehledě na silná data ponechá Fed sazby beze změny

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí zaostala za očekáváním a mezikvartálně poklesla o 0,3 %. Po technické recesi na konci minulého roku a stagnaci v prvních šesti měsících letošního roku se tak tuzemské hospodářství znovu propadá. A co více, za poslední čtyři roky česká ekonomika nejenže nevykázala žádný růst, ale nyní se dokonce vzdaluje své před-pandemické úrovni. Na tu jsme se ještě nevrátili jako poslední v celé EU, což dokresluje naše hospodářské zaostávání vůči všem – regionálním sousedům i vyspělým západním ekonomikám.



Na detailní strukturu HDP si budeme muset počkat až do začátku prosince, statistický úřad však zmínil, že v mezikvartálním srovnání táhla ekonomiku dolů především zahraniční poptávka. To není z našeho pohledu nic překvapivého – v exportně orientovaném průmyslu panuje již delší dobu mizerná nálada (viz index PMI) a nedaří se ani našim hlavním exportním trhům v čele s Německem.



Domácí poptávka naproti tomu ve třetím čtvrtletí stagnovala, což indikuje, že zatím nedošlo ke svižnějšímu oživení spotřeby domácností. Na tento prorůstový impuls si budeme muset zřejmě počkat až do příštího roku, kdy dojde k obnovení růstu reálných mezd. A díky razantnímu poklesu inflace do blízkosti 2% cíle by se dle našeho názoru měla vylepšit i celková nálada domácností.





Ve zbytku letošního roku tudíž počítáme s tím, že česká ekonomika bude přinejlepším balancovat na hraně recese. Po dnešních číslech znovu kosmeticky snižujeme odhad HDP za rok 2023 na -0,4 %, zatímco odhad pro rok 2024 ponecháváme zatím beze změn na 2,3 %. Rizika pro příští rok jsou však vcelku jasně vychýlena směrem ke slabší růstové dynamice, ať již s ohledem na nejisté tempo zotavení domácí poptávky nebo hospodářský vývoj našich klíčových obchodních partnerů.



Hospodářský růst za třetí kvartál viditelně zaostal za poslední prognózou ČNB (+0,7 % mezikvartálně). Jde však o bleskový odhad, který může ještě doznat výraznějších změn. I tak dnešní čísla zvyšují pravděpodobnost opatrného listopadového snížení sazeb (vs. náš základní scénář v prosinci). I kdyby tomu tak bylo a ČNB se odhodlala jít se sazbami dolů již tento týden, první krok by byl velmi opatrný (-25bps) a náš odhad sazeb pro konec roku na 6,50 % by se s vysokou pravděpodobností neměnil.



*** TRHY ***



Koruna

Koruna již vyhlíží zítřejší zasedání ČNB, které – vzhledem k enormní nejistotě ohledně hlasování o sazbách – může mít za následek podstatně vyšší volatilitu. Ještě před tím si však česká měna musí dávat pozor na dnešní zasedání Fedu (viz eurodolar). Z domácích čísel dnes stojí za to sledovat výsledek podnikatelské nálady (PMI) za říjen, která nabídne první vhled do růstové dynamiky v tomto čtvrtletí. Odpoledne pak Ministerstvo financí zveřejní říjnové plnění státního rozpočtu, od kterého lze očekávat opětovné zhoršení bilance.



Eurodolar

Volatilita eurodolaru vzrostla s tím, jak se tento týden dostávají do hry nová důležitá. Eurodolar se včera podíval téměř k hranici 1,07, aby jeho zisky opět zabrzdily rostoucí dlouhé úrokové sazby v USA. Ty se nakonec posunuly viditelně výše nehledě na to, že údaje z eurozóny (především inflace, která nečekaně poklesla pod 3 %) ukazovaly jiným směrem.

Posun delších dolarových výnosů směrem vzhůru může souviset s přípravou na důležité události, které na trh čekají v následujících hodinách. Kromě toho, že ve hře budou důležitá data z amerického trhu práce (ADP, otevřené pracovní pozice) a americké ministerstvo financí brzy oznámí nový emisní kalendář, tak večer pochopitelně přijde na pořad zasedání Fedu. Sazby Fedu se tentokrát měnit nebudou, byť konjunkturální data byla v mezidobí od posledního zasedání opravdu silná. Očekáváme, že Fed přejde komunikačně do neutrální roviny, která bude zdůrazňovat, že nárůst reálných (delších) tržních sazeb dostatečně utáhl finanční podmínky. Samozřejmě, že pro trh bude od J. Powella chtít slyšet, co se bude dít v prosinci. V tomto případě šéf Fedu zřejmě odkáže na další příchozí data, která určí, zda se centrální bankéři odhodlají k ještě jednomu zvýšení sazeb.



Akcie

Včerejší obchodování na Wall Street sice začalo v lehce negativním teritoriu, nakonec ale všechny hlavní indexy dokázaly zakončit den v mírném plusu. Den patřil telekomunikačnímu (AT&T +0,9 %, Verizon +1,5 %) a finančnímu sektoru (Bank of America +2,5 %, Citigroup +1,4 %, JPMorgan +1,2 %, Mastercard +1,1 %). Vývoj technologickém sektoru byl pak poměrně smíšený (Alphabet -0,3 %, Apple +0,3 %, Tesla +1,8 %, AMD +2,4 %, Nvidia -0,9 %, META -0,5 %).