Zisky společností Novo Nordisk rostou díky nadšení kolem léků na obezitu, výpadky dodávek ale přetrvávají

Tržby farmaceutické společnosti Novo Nordisk ve 3. čtvrtletí zaznamenaly výrazný růst díky pokračující silné poptávce po svých trhácích v léčbě cukrovky a obezity. Příjmy vzrostly o 38 % na 58,73 miliard DKK (8,3 miliard USD), uvedl dánský výrobce léků, a překonaly tak odhady analytiků. Provozní zisk se za dané období zvýšil o 38 %.

Novo Nordisk se dostal do popředí zájmu poté, co se ukázalo, že Wegovy a další příbuzný lék na cukrovku Ozempic mohou pomoci lidem shodit nežádoucí váhu omezením jejich chuti k jídlu. Prodeje Wegovy dosáhly ve čtvrtletí 9,65 miliard DKK, díky čemuž předčila konsensus Bloomberg 8,07 miliard DKK, i když se nadále potýká s problémy s dodávkami.

Akcie společnosti Novo na začátku obchodování vzrostly o více než 2 % na 704,50 DKK, za poslední dva roky se pak téměř zdvojnásobily, díky čemuž předstihly další evropské giganty, jako jsou , a gigant v oblasti luxusního zboží , a staly se nejhodnotnější evropskou společností.

Graf vývoje ceny akcie Novo Nordisk (levá osa) v porovnání se společností & Co (pravá osa):







Přibližně 95 % prodeje Wegovy připadá na USA, kde se farmaceutická skupina snaží udržet krok s poptávkou. Přestože společnost investuje do zvýšení výrobních a dodavatelských kapacit, očekává, že se bude pravidelně potýkat s omezeními a nedostatkem léčiva v USA i jinde na světě. Prozatím omezuje startovací dávky přípravku Wegovy, který může pomoci lidem s nadváhou zhubnout zhruba 15 % jejich tělesné hmotnosti, aby zajistila dodávky pro lidi v USA, kteří již lék užívají, uvedla společnost.

Podle generálního ředitele společnosti Novo Larse Fruergaarda Jorgensena by aktuálně mohlo potřebovat přístup k lékům na obezitu až 50 milionů Američanů, stále více lidí je navíc ochotno se pro léčbu rozhodnout. „Těší nás naše schopnost postupně se rozšiřovat a léčit stále více pacientů,“ řekl v telefonátu s novináři. „Máme strategii růstu a jednáme v souladu s ní,“ odmítl zabíhat do podrobností o tom, kdy budou uvedeny do provozu nové továrny nebo výrobní linky, aby pomohly zmírnit omezení dodávek.

Prodej léčebných přípravků společnosti Novo na cukrovku, včetně přípravků Ozempic, Rybelsus a Victoza, vzrostly v daném období téměř o 50 %. Společnost uvedla, že jejím cílem je mít do roku 2025 více než třetinový podíl na světovém trhu s léky na cukrovku. Úspěch těchto léků vyvolal ve farmaceutickém průmyslu jakousi zlatou horečku a někteří analytici předpovídají, že tato skupina léků by se mohla stát jedním z největších trháků v historii.

„Společnost Novo Nordisk dosáhla celkově dobrých výsledků, zejména díky Wegovy,“ uvedl Brian Godsk Borsting, analytik Danske Bank v komentáři. „Novo investuje do výrobních kapacit, aby krátkodobě i dlouhodobě zvýšila dodávky Wegovy, ale stále vidí omezení v dodávkách. V příštích letech bude dále těžit z širšího uvedení přípravku Wegovy na různé trhy.“

Po společnosti Novo se o podíl na trhu uchází asi 40 společností v čele se společností & Co, která očekává, že v letošním roce získá v USA povolení používat svůj lék na cukrovku Mounjaro k léčbě obezity.

Společnost Novo počátkem tohoto měsíce potřetí zvýšila celoroční výhled tržeb a zisku a uvedla, že provozní zisk může vzrůst až o 46 % díky prodejům produktů Wegovy a Ozempic. Injekčně podávané léky mají stejnou účinnou látku a působí tak, že potlačují chuť k jídlu u pacientů a zpomalují pohyb potravy zažívacím traktem.

Konkurence se společností je dobrá jak pro firmy, tak pro společnost, protože vytvoří větší trh s léky proti obezitě a podpoří inovace, uvedl Fruergaard Jorgensen.

„Obě firmy jsou díky tomu ve střehu,“ řekl. „Myslím, že je to velmi pozitivní situace.“