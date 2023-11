ČNB v listopadu ještě vyčkává, reposazba zůstává na 7,00 procenta. Nová prognóza zhoršila výhled ekonomiky

Bankovní rada České národní banky na měnovém jednání 2. listopadu ponechala úrokové sazby beze změny a tedy nezačala cyklus jejich snižování. Hlavní sazba 2T repo zůstává beze změny na úrovni 7,00 %, kde je od poloviny roku 2022 po předchozí postupné sérii růstu sazeb. Nová makroekonomická prognóza hovoří směrem startu snižování sazeb v letošním posledním čtvrtletí, ale také zhoršila výhled pro českou ekonomiku.

„Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 7 %, diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 %, sděluje ČNB.

Rozhodování centrálních bankéřů je podpořeno novou prognózou analytického aparátu centrální banky. Komentáře guvernéra ČNB Aleše Michla i podrobnosti prognózy jsme se dozvěděli na tiskové konferenci od 15:45, kterou jsme přenášeli online:

Nová makroekonomická prognóza ČNB hovoří směrem startu snižování úrokových sazeb ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Na listopadovém měnovém jednání zahájení cyklu poklesu sazeb získalo dva hlasy ze sedmi, uvedl guvernér ČNB Aleš Michl. Ten rozvedl, že bankovní rada pracovala i s alternativními scénáři, podle kterých by případné makroekonomické náklady delšího ponechání sazeb na současných úrovních nebyly vysoké.

"Základní scénář implikuje postupný pokles sazeb od 4. čtvrtletí 2023. Vysoká inflace odeznívá, přetrvává ale riziko neukotvených inflačních očekávání, které se může projevit do mzdových vyjednávání či přecenění v úvodu roku. Bankovní rada se rozhodla zatím ponechat měnovou politiku na vysoce přísné úrovni," uvedl Michl na tiskové konferenci. Ve směru nižší inflace by mohlo působit výraznější zhoršení hospodářské aktivity v Německu. Celkově rizika označil spíše proinflačním směrem.

ČNB v nové prognóze zhoršila výhled české ekonomiky. V letošním roce podle ní hrubý domácí produkt klesne o 0,4 procenta, příští rok vzroste o 1,2 procenta. V srpnové prognóze přitom ČNB čekala letos růst 0,1 procenta a příští rok 2,3 procenta. Centrální banka také o půl procentního bodu zhoršila očekávání inflace v příštím roce, která by měla být průměrně 2,6 procenta.



Pro letošní rok pak ČNB mírně zlepšila odhad průměrné inflace, která by měla dosáhnout 10,8 procenta. V srpnové predikci centrální banka očekávala 11 procent.

Michl upozornil, že inflace za říjen bude citelně vyšší kvůli technickému faktoru loňského úsporného tarifu. "Chceme zabránit tomu, aby se inflační očekávání adaptovala na tuto dočasně zvýšenou inflaci. Chceme demonstrovat, že chceme být přísní a nedovolíme, aby se inflační očekávání dál rozjela," řekl guvernér.

Do tolerančního pásma kolem dvouprocentního inflačního cíle ČNB, tedy pod hranici tří procent, by se meziroční inflace podle prognózy měla dostat v prvním čtvrtletí příštího roku. K cíli by inflace měla klesnout ve třetím čtvrtletí. V roce 2025 by se průměrná inflace měla snížit na 2,1 procenta, uvedl Michl.



Hospodářský růst nyní podle Michla tlumí slabá poptávka domácností i slabá zahraniční průmyslová poptávka. Nezaměstnanost nicméně zůstává nízká a trh práce je nadále napjatý, což se ale neprojevuje v růstu platů. Výraznější hospodářské oživení očekává ČNB až v roce 2025. Ekonomika by měla růst o 2,8 procenta.



ČNB ve své prognóze také očekává slabší korunu, než předpokládala v srpnu. Průměrný letošní kurz by měl být 24,00 EURCZK, v předchozí prognóze předpokládala 23,90 koruny k euru. V příštím roce koruna podle prognózy dál oslabí na průměrných 24,60 EURCZK, v roce 2025 se vývoj obrátí k 24,10 EURCZK.

Část trhu očekávala, že ČNB dnes zahájí snižování úrokových sazeb, zejména kvůli nízké meziměsíční inflaci a slabému výkonu ekonomiky.

Michl ponechal pro měnové jednání v prosinci otevřenou jak možnost stability tak poklesu sazeb. Mimo jiné poznamenal, že část měnového uvolnění odpracoval vývoj české koruny. Vývoj jádrové inflace spolu se zmíněnými riziky inflačních očekávání a přecenění byl označen za hlavní faktor rozhodnutí ponechat sazby na vysokých úrovních.

Základní sazba je na sedmi procentech od června 2022. Aktuální období beze změn úrokových sazeb je nejdelší od roku 2017. Tehdy skončila téměř pětiletá fáze, kdy základní úroková sazba byla beze změny na 0,05 procenta. Od roku 2017 bankovní rada měnila sazby přinejmenším jednou ročně.

