Britská centrální banka úroky nezměnila, s jejich brzkým snižováním nepočítá

Britská centrální banka dnes podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu na 5,25 procenta, což je nejvyšší úroveň za 15 let. Oznámila to v tiskové zprávě. Zároveň signalizovala, že se snižováním úrokových sazeb v nejbližší době nepočítá, a to navzdory slabým vyhlídkám britské ekonomiky. Banka se prostřednictvím vysokých úroků snaží dostat pod kontrolu inflaci.



Britský statistický úřad minulý měsíc oznámil, že spotřebitelské ceny v Británii se v září meziročně zvýšily o 6,7 procenta, což bylo stejným tempem jako v srpnu. Inflace tak zůstává výrazně nad dvouprocentním cílem centrální banky. Loni v říjnu se inflace v Británii vyšplhala až na 11,1 procenta, což byla nejvyšší úroveň za 41 let.



"Nejnovější prognózy naznačují, že restriktivní měnová politika bude pravděpodobně odůvodněná po delší dobu, aby se zajistil udržitelný návrat inflace k dvouprocentnímu cíli," uvedla centrální banka v dnešní zprávě. "Pokud by se objevily důkazy trvalejších inflačních tlaků, bylo by zapotřebí další zpřísnění měnové politiky," dodala.



Britská centrální banka už minulý měsíc přerušila zvyšování úroků, které zahájila v prosinci 2021. Investoři se podle agentury Reuters domnívají, že nynější období zvyšování úroků již definitivně skončilo, protože britské ekonomice hrozí recese. Zvyšování nákladů na úvěry obvykle pomáhá snížit inflaci, zároveň má však negativní dopad na hospodářský růst.