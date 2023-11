Perly týdne: Rizika pro dolar a hledání akciového trendu

BofA ukazuje, co by podle investorů mělo být největším rizikem pro dolar a jaké faktory by jeho kurz mohly táhnout níž. David Zervos z Jefferies hovoří o hrdliččím posunu ve vedení americké centrální banky. A jaký je vlastně na akciovém trhu nyní trend?



Posun u Fedu: David Zervos z Jefferies se domnívá, že poslední projev šéfa Fedu Powella byl „nejvíce hrdliččí od chvíle, kdy tohle všechno začalo.“ „Řekl, že riziko přílišného utažení monetární politiky a její přílišné uvolněnosti je nyní v podstatě symetrické, a to je nová věc,“ myslí si stratég. Trhy podle něj takovému projevu „tleskají“, ale přitom je stále pravděpodobné, že sazby zůstanou „výš po delší dobu“.

Barbara Doran z BD8 Capital Partners podle svých slov se stratégem souhlasí v tom smyslu, že Powell hovořil, jako kdyby vyhlašoval vítězství. K tomu zmínil pokračující silnou ekonomickou aktivitu a zároveň hovořil o utažených finančních podmínkách. Ty přitom podle některých odhadů mají podobný efekt, jako několikero zvýšení sazeb o 25 bazických bodů.

Investorka se celkově domnívá, že americké hospodářství může mířit k hladkému přistání, což je pro akcie pozitivní scénář. Pomoci by jim mohly i zisky obchodovaných firem, které by podle ní mohly nyní růst asi o 4 % a bez energetiky dokonce o 10 %. To by znamenalo, že „třetí čtvrtletí by bylo prvním pozitivním čtvrtletím za poslední rok“. Výhled firem je pak během současné výsledkové sezóny „dost slušný“.

Jaký je trend na akciích? přikládá k vývoji cen akcií na americkém trhu i plovoucí 40týdenní a 200týdenní průměry. Výsledný obrázek podle ní dokládá, že index S&P 500 zůstává na dlouhodobém i cyklickém růstovém trendu. K tomu BofA dodává, že pokud by se nyní nastartoval silný sezónní vývoj, uvedené závěry by to potvrdilo:

Zdroj: X

Stratég společnosti Interactive Brokers Steve Sosnick ale na Yahoo Finance prezentoval odlišný pohled na vývoj trendů. Podle něj americké akcie již třetím měsícem sahají na snižující se dna i vrcholy, což „je definice klesajícího trendu“. Podle stratéga to neznamená, že nutně musí přijít vyšší korekce, ale „nastavení není nic moc“. „Nejsme v medvědím trhu, ale trend není dobrý,“ míní expert, podle kterého v takovém prostředí nejsou výjimkou ani krátkodobější prudké rally.

Lze se nyní ve snaze přesunu k bezpečnému přístavu obrátit k sedmi nejpopulárnějším akciím na trhu? Podle Sosnicka nelze tuto sedmičku brát jako jednolitý celek, což ukazují i poslední výsledky. Například Alphabet totiž zklamal, ale třeba si vede dobře, a to platí i o Amazonu, ale „ten má velmi vysoké valuace“. Tesle dokonce hrozí, že „bude z tohoto klubu vykopnuta, protože po zveřejnění výsledků si vede dost špatně.“ Drahé jsou ale podle stratéga vlastně všechny akcie v této skupině, a to i ve srovnání s poměrem cen a zisků u zbytku trhu. To je rizikem pro investory, kteří by se na uvedenou skupinu zaměřili právě ve snaze najít bezpečí.

Skutečným bezpečným přístavem jsou nyní podle experta díky jejich výnosům krátkodobé dluhopisy a obdobné cenné papíry a investiční nástroje. „Vše se odvíjí od bezrizikových sazeb a ty se momentálně nachází u 5 %. Otázkou tak je, kolik volatility jsme ochotni snášet výměnou za to, že nějaké aktivum nabídne více,“ řekl stratég. Mimo jiné to znamená, že akciový trh má dnes v dluhopisech výraznou konkurenci, což je výrazná změna v investičním prostředí. Neznamená to, že by investoři měli vše přesunout na dluhopisy, ale měli by být na akciích vybíravější.

Sosnick si myslí, že zajímavější mohou být dnes na akciovém trhu hodnotové tituly. Ty totiž mohou v cenách a valuacích do určité míry odrážet nástup klesajícího trendu, u populárních růstových akcií to ale podle něj tak není. Jak nyní vidí pasivní investice na akciovém trhu? „Na něm není nic špatného,“ odpověděl, problém ale spočívá v tom, že řada fondů a strategií je v této oblasti silně vychýlena směrem k největším firmám. Odráží to celkovou strukturu indexu, ale v praxi to znamená, že pár největších firem má velký podíl na celku.



Pasivní investování tedy nemusí přinášet takovou diverzifikaci, jak by se na první pohled mohlo zdát. Stratég v této souvislosti dal za příklad rozdíl v návratnosti sektoru zboží běžné a dlouhodobé spotřeby. Ve druhém případě totiž návratnost výrazně ovlivňují pouhé dvě akcie, tedy a , které tvoří přibližně 40 % kapitalizace sektoru.

Rizika pro dolar: BofA se v rámci svého průzkumu mezi investory dotazovala i na „největší rizika pro americký dolar“. Tedy na faktory, které by jeho kurz táhly směrem dolů. Jak ukazuje obrázek, nejvíce je v této souvislosti kladena váha na možnost tvrdého přistání amerického hospodářství, které by vedlo k prudkému obratu v politice centrální banky a poklesu sazeb. Přesněji řečeno k poklesu sazeb rychlejšímu než v ostatních zemích G10:



Zdroj: X

Jako riziko vidí investoři u dolaru také zhoršující se data přicházející z americké ekonomiky či „výraznou a koordinovanou stimulaci v Číně“.