Špatná data - dobrá data. Pozitivní závěr týdne zařídil trh práce

Poté, co trochu uvadala euforie z holubičího Fedu, náladu opět zvedla nová data. Americký trh práce za říjen ochladl a revize ukázaly, že ani v posledních dvou měsících nebyl tak napjatý, jak se zprvu zdálo. V současném tržním rozpoložení jsou tyto zprávy jednoznačně dobré - potvrzují, že další zvyšování sazeb Fedu není rizikem a dá se tak zaměřit na otočku směrem dolů. Později se přidal ještě index ISM ze sektoru služeb, který podobně jako index z průmyslového sektoru zaostal za odhady.

Výsledkem je pokračující propad dluhopisových výnosů, které v zámoří jen za dnešek klesají o dalších 12 bps. Nelze však zapomínat, že není všechno jen o Fedu. Svou roli hraje také vláda, která na další kvartál naplánovala menší nabírání dluhu díky lepším vyhlídkám na příjmové straně a chce se více zaměřit na emise krátkodobých papírů na úkor těch dlouhodobých. To je při současné výši výnosů a jejich předpokládanému poklesu docela logické a umožňuje to rychlejší pokles delšího konce křivky.

Akcie takové důvody moc řešit nemusejí, v zámoří dnes kráčí v čele Nasdaq , ale S&P500 s růstem o procento zaostává jen trochu. Evropa ovšem zůstává výrazněji vzadu se smíšeným obchodováním hlavních indexů. Růst eurodolaru o necelé procento může být jednou z brzd. Klesající výnosy dokázaly odvrátit pozornost akciových investorů od fundamentu a je otázkou, na jak dlouho. Klíčová makroekonomická data měsíce máme ale za sebou a reportovaly už i klíčové firmy v rámci současné výsledkové sezóny. I kdyby to tedy šlo s fundamentem s kopce, je tu podle nás okno, kdy mohou akcie nynějšího nadšení ještě využívat. Co jim dnes odpoledne může kazit náladu, je spíš rostoucí riziko, že se konflikt na Blízkém východě rozšíří, poté co vyslal varování Hizballáh.

Koruně svědčí jednak apetit k riziku na hlavních trzích, ale česká měna dál těží i z poměrně jestřábího postoje ČNB. Soudě podle navazujících prohlášení nemusí listopadová stabilita sazeb znamenat jen odložení poklesu, ale může signalizovat celkově opatrnější postup. Dnes prohlásila viceguvernérka ČNB Zamrazilová, že předčasné snížení úrokových sazeb vnímá jako větší riziko než snížení opožděné. Koruna se na závěr týdne vůči euru posouvá na 24,40.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3867 -0.3275 24.5056 24.3673 CZK/USD 22.7265 -1.3585 23.0575 22.7235 HUF/EUR 379.2190 -0.6795 382.5800 378.1200 PLN/EUR 4.4546 0.1569 4.4647 4.4380

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8388 0.9069 7.8497 7.7646 JPY/EUR 160.2870 0.3380 160.3520 159.7110 JPY/USD 149.3685 -0.7268 150.4310 149.2150

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8678 -0.3342 0.8723 0.8673 CHF/EUR 0.9639 0.1954 0.9650 0.9622 NOK/EUR 11.8592 0.0789 11.9048 11.8341 SEK/EUR 11.7152 -0.7491 11.8090 11.7036 USD/EUR 1.0731 1.0562 1.0735 1.0615

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5373 -1.1376 1.5576 1.5354 CAD/USD 1.3681 -0.4388 1.3755 1.3653