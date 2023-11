Goldman Sachs: Fed už má možnost snižovat sazby

Tvorba pracovních míst v USA byla za poslední měsíc poněkud slabší, než se čekalo, ale nešlo o čísla, která by budila obavy. A celkově jen podtrhují signál, který podle trhů nyní vysílá americká centrální banka: Zvyšování sazeb je pravděpodobně u konce. Pro CNBC to uvedl hlavní ekonom Jan Hatzius. Americká ekonomika přitom podle něj v příštím roce poroste asi o 2 % a inflace bude dál postupně klesat.



Graf ukazuje konkrétní predikce ekonomů týkající se vývoje produktu v USA. Na rozdíl od konsenzu nehovoří o prudkém ochlazení tempa růstu na konci letošního roku a v prvním čtvrtletí roku příštího. Zatímco konsenzus čeká, že v něm růst klesne téměř k nule, podle se bude pohybovat na 1,7 % a pak se zvedne na stabilní úroveň 1,9 %:





Zdroj: X



Hatzius na CNBC uvedl, že uvedené predikce jsou základním scénářem a v něm by kvůli pokračujícímu růstu amerického hospodářství Fed se snižováním sazeb nijak nepospíchal. Jiný vývoj by ale nastal v případě, že by ekonomika oslabovala. Podle Hatziuse má v takovém případě nyní Fed možnost začít sazby snižovat a tím zabránit recesi. Tato možnost přitom podle ekonoma před třemi či šesti měsíci nebyla na stole a v tom je současná situace nová.



Velká pozornost je stále věnována trhu práce, který Hatzius nadále považuje za utažený, podmínky na něm se ale postupně uvolňují a již je znatelný rozdíl mezi současnou situací a tou, která panovala například před rokem. Z dat, která přichází z ekonomiky s vysokou frekvencí, pak podle ekonoma nejsou znatelné signály recese. Nicméně hospodářství prochází výraznou změnou danou přesunem k vyšším úrovním sazeb.



Hatzius v této souvislosti připomněl, že během předchozích patnácti let se sazby a výnosy dluhopisů po většinu doby držely na mimořádně vysokých úrovních. Současný cyklus zvedání sazeb toto období ukončil. Rovněž výnosy dluhopisů se posunuly na úrovně, které nebyly zaznamenány po dlouhou řadu let. Některé části ekonomiky jsou přitom na tyto změny citlivější a Hatzius sem řadí například trh s bydlením. Podobné je to na trhu s komerčními nemovitostmi a podle ekonoma budou změny v této oblasti probíhat po celou řadu let.





Zdroj: CNBC