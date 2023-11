Skvělá kytara? Umí zahrát vaše emoce. O cestě na světovou špičku s Petrem Furchem v podcastu MakroMixér

Na začátku stál táta František Furch. První kytary vyrobil ještě za komunistického režimu - a riskoval tím. Jméno Furch začalo rozeznívat tuzemskou scénu nejen mezi folkaři, do rukou právě tyto kytary postupně brali Vlasta Redl nebo David Koller. Syn Petr Furch dnes z pozice CEO a hlavního inženýra vede firmu, která se blíží stovce lidí, do výroby hudebních nástrojů vnesla inovace a robotizaci, neslevuje z kvality, ač vyrábí kolem 10 tisíc kytar ročně, naopak se každodenní tvrdou prací a inovacemi prosadila na absolutní světovou špičku akustických kytar a její dílo dnes berou do rukou taková jména jako Suzanne Vega. Vítejte tedy u kytarového dílu podcastu MakroMixér hlavního ekonoma Patria Finance a kytaristy pražské punkové kapely Dědečkův pokoj Jana Bureše a šéfredaktora Hlidacipes.org Roberta Břešťana.





Na úvod tři rychlá aktuální ekonomická témata pro Honzu Bureše.

Domácnosti a jejich útraty: V obchodech jsme za poslední rok nechávali čím dále více peněz, ale získávali za ně méně, protože ceny šly výrazně nahoru. „V tuto chvíli vidíme, že se stabilizují reálné výdaje a reálně začínají domácnosti utrácet více, především za zboží a služby základní spotřeby jako jsou potraviny, drogerie a podobně. Na druhé straně náročnější nákupy zboží dlouhodobé spotřeby, tam optimismus domácností zdaleka takový není s jedinou výjimkou a to jsou automobily, které za mne stále dohánějí ztracený čas a výrobu během covidu,“ komentuje první téma Jan Bureš.

Vláda a její konsolidační balíček: Jak dopadne na inflaci a ekonomiku? V dlouhodobém horizontu bude dle Jana Bureše vliv jednoznačně protiinflační skrze tlumení poptávky přes úspory ve výdajích na straně jedné a navýšením daní na straně druhé. „Na druhou stranu krátkodobě v úvodu příštího roku očekáváme faktory, které inflaci posunou nahoru, jako jsou zavedení poplatků za obnovitelné zdroje energie, určité navýšení spotřebních daní, změny v sazbách DPH,“ upozorňuje.

Zahraniční zakázky pro české firmy slábnou: „Není to příjemná zpráva, zejména při pohledu do některých sektorů, například na producenty kovů,“ otevírá téma Jan Bureš. Dodává, že ve velké části sektorů trend zatím cítit není a jsou i takové, kde se téma neodehrává vůbec, například znovu právě automotive. „Myslím, že se sešla řada menších negativních faktorů – nejistý svět v globále po inflační vlně vede o odkladu investic firem, stále dědictví pandemie covid-19 co do stavu zásob. Také nejsme sami, kdo připravuje rozpočtové úspory,“ shrnuje. To vše podle Jana Bureše povede k dočasnému zpomalení světového průmyslu a poptávky po průmyslovém zboží.

Pojďme ale k už hostovi podcastu, kterým je Petr Furch, majitel jednoho z největších světových výrobců akustických kytar, na jehož nástroje hrají tak zvučná jména, jako jsou například Suzanne Vega nebo David Koller. Jak zásadní jsou takováto jména pro úspěch značky Furch a jak se vůbec začala psát historie rodinné firmy?

„Hele, to jsou dobré kytary“

„Když taťka začínal budovat firmu hned v 90. roce po revoluci, byla to také doba, kdy spousta kamarádů z těch, co byli folkaři, mělo rádo muziku, zakládali kapely a pak také hudebniny. To byly první kanály, kterými se tehdy kytary Furch dostávaly k lidem a jméno Furch začínalo rezonovat u českých umělců,“ odkrývá Petr Furch. „Taťka tím, že se komunitě hodně věnoval, s kapelou vyhráli Portu, měl k muzikantům přístup. Řešili spolu jejich potřeby a tak dokázal vyrábět kytary, které se jim zalíbily. Postupně se rodila komunita těch, kteří začali říkat „hele, tohle jsou dobré kytary,“ říká v podcastu Petr Furch a zmiňuje v tomto směru například Vlastu Redla.

Co tedy dělá dobrou kytaru?

Co tedy dělá dobrou kytaru dobrou kytarou? „Já jsem hodně technicky zaměřený člověk, takže hledám vizuální kvalitu, kvalitu spojů, sesazení, zkrátka detaily zpracování. To, co ale především dělá dobrou kytaru dobrou kytarou jsou zvukové vlastnosti – jak funguje, reaguje na vstupy, dokáže přijmout energii, odpovídá na dynamiku. Jestli dokáže přenést právě ty Vaše emoce, které vy očekáváte,“ popisuje Petr Furch.

Od one-man stylu na vrchol

Z rodinné firmy o jednotkách lidí se Furch posunul na světovou špičku a vyrost ve firmu, blížící se stovce lidí a produkující kolem 10 tisíc kytar ročně. „Plochou strukturu, one-man styl managementu, jsem opustil už asi před deseti lety. Firmu o 30 lidech ještě takto s talentem a zkušenostmi uhlídáte, ale já už jsem tehdy pochopil, že potřebujeme dál. Teď je nás ve firmě kolem 90 s rozdělenými zodpovědnostmi managementu,“ popisuje CEO Petr Furch.

Jak vzpomíná na klíčové milníky, které firmu posunuly k úspěchu, který zažívá dnes? „Bude to znít jako klišé, ale je to fakt postavené na konstantní tvrdé práci. Takhle jednoduché to je. Jsou tam milníky, něco, co děláme jiným způsobem, co znamenalo nějaké rozhodnutí v nějaké době. Třeba to, že používáme ve výrobě hodně moderních technologií, v čemž v dnešní době nemáme moc konkurentů. A přestože jsme konkurenti, naše branže je poměrně přátelská a tak to mám potvrzeno i návštěvami konkurence u nás,“ říká Furch s tím, že i výroba kytar je už dnes o robotice. „Máme 13 robotických pracovišť, které řeší jednotlivé fáze, například broušení, leštění, lakování,“ otevírá téma. Co jsou konkrétní zlepšováky, se kterými Furch přišel a konkurence je předtím ještě neobjevila?

„Například ladění desky – to je postup, který my aplikujeme na každou přední desku kytary. Dřevo, jakožto přírodní materiál, má pokaždé trochu jiné vlastnosti,“ naznačuje Furch s tím, že i na konci by tedy kytary stejného druhu zněly různě. Díky procesu ladění, který nikomu oficiálně neukazuje, jsou pak schopni naladit jednotlivé fyzikální parametry, které zajištují, že rozptyl zvuku jednotlivých kytar bude velice malý.

Další zlepšovák má vliv na dlouhodobé fungování kytary. „To je takzvaný Furch CNR System® (Composite Neck Reinforcement), kompozitní výztuž krku, která zajišťuje, že máte dobře naladitelnou geometrii krku. Aby dlouho vydržela bez únavy materiálu,“ uvádí dále Furch.

Jako třetí příklad inovace Furch uvádí unikátní technologii povrchové úpravy, která hraje u akustického nástroje velkou roli. „To je náš vlastní vývoj laku, který je velice tenký a tvrdý, je tam 10 velice tenoučkých vrstev laku, který rezonanci pomáhá, nikoli ji tlumí,“ odhaluje Furch.

Jsou i díky tomu kytary Furch nekopírovatelné? Nejsme mainstreamová značka a tedy nejsme terčem hloupého kopírování, reaguje Furch. „Náš zákazník je sofistikovanější,“ dodává s úsměvem, ale zmiňuje ojedinělé případy, kdy se někdo snažil přiblížit logu nebo designu.

„Myslím, že v inženýringu kytary jsme nejlepší na světě“

Furch po dosavadním růstu plánuje ještě mohutnější expanzi do Spojených států, která bude spojena s dalším výrazným navýšením výroby. Co objem versus kvalita? „Ano, je to problém, kytara je velice komplikovaný nástroj,“ říká Furch s odkazem na extrémní přesnost při výrobním procesu. „Třeba na hmatníku je i 0,05 cm problém.“

I požadavky na kvalitu při růstu jsou důvodem, proč Furch masívně investuje do technologií. „Poslední roky rosteme o 25 až 30 procent ročně. Když se dobře využije engineering, tak dokážete vyvinout postup, který dokáže konstantně vyrábět kvalitu,“ uvádí Furch. „Dokázali jsme najít způsob, jak vyrábět kytaru, která je opravdu dobrý parťák pro muzikanta. Myslím, že hlavně v inženýringu, v tom zkonstruování kytary, jsme nejlepší na světě,“ soudí Furch s tím, že by si technologický posun nechtěl nechat jen pro nějakou vybranou sortu klientely, ale rozšířit tak, aby z něj měli užitek ideálně všichni muzikanti.

Růst přes Spojené státy…

Zmiňuje i nákladovou stranu mince. „Žijeme v Evropě, ve vyspělé společnosti, kde náklady na ruční práci rostou a porostou,“ ví Furch. Firma před dvěma lety rozhodla, že přestane vyrábět tzv. polomasivní nástroje, které mají zadní desku z překližky. „Dnes můžeme hrdě prohlásit: Furch se zabývá výrobou jenom celomasivních nástrojů. A to je něco, co se mi líbí. Vždycky slyším hrozně rád, když má někdo z českých podnikatelů produkt, kterým může soutěžit o to, že je skutečně nejlepší na světě a nebojí se to říct,“ říká Furch.

Kolik se ročně prodá akustických kytar na světě a jaké jsou ambice Furcha? „Severní Amerika před covidem, což je trošku relevantnější než stávající situace, byla trhem kolem 70 tisíc akustických kytar v prémiové kategorii nad 1500 dolarů, což je vlastně naše spektrum, takže to sedí s naším záměrem. Takže 70 tisíc kytar pouze ve Spojených státech, jejichž podíl na světovém trhu s hudebními nástroji je 40 až 50 procent,“ uvádí konkrétní čísla o cílovém trhu Furch. Z nich se dá předpokládat, že se na celém světě ročně prodá kolem 150 tisíc prémiových kytar.

Furch jich dnes vyrábí kolem 10 tisíc ročně a i v případě navýšení výrobních kapacit plánuje vše vyrábět v Česku. „Ten proces je prostě složitý a pokud chcete, aby ta kytara na konci fungovala tak, jak potřebujeme… Já chci vyrábět v Česku. Chci vyrábět v Němčicích,“ říká jasně.

… i další akustiku mimo kytary

Chystá Furch kromě geografické expanze také produktovou? Furch vyráběl basové kytary, ty se ale staly obětí covidu, kdy bylo potřeba zúžit portfolio, aby firma nebyla zatěžována nepříliš častými produkty a mohla se soustředit na klasické kytary. Často dle Furcha padá otázka také ohledně rozšíření portfolia o elektrické kytary. I zde ale Petr Furch hovoří jednoznačně: „Frma dobré know-how ve fungování mechanické akustiky, elektrická kytara funguje zcela jinak. I při případné expanzi produktové řady, třeba i mimo kytary, se budeme držet konkurenční výhody a to znalostí mechanicky-akustického světa.“

Výrobu chci držet v Česku! Jak se firmě podniká a shánějí lidé?

Výrobce kytar by rád udržel výrobu i při výrazném dosavadním a dalším plánovaném růstu v Němčicích. Jak složité v takovém případě ale bude shánět do výroby kvalifikované a motivované zaměstnance? Podle Furcha to samozřejmě bude těžší a těžší, klasická práce ve fabrice bude stále méně přitažlivá a bude nutné přenechat alespoň část úkolů strojům. V tom podnikatel vidí potenciál i nyní a věří, že vhodné technologie budou pro firmu dostupnější díky jejímu růstu. Kreativní činnost by měla zůstat u lidských zaměstnanců, stále větší část výroby ale plánuje Furch do budoucna robotizovat.

Jak Furch hodnotí podnikatelské prostředí v Česku? „Funguje to tady mnohem líp, než si občané České republiky myslí, že to funguje“, říká podnikatel. Češi mají podle něj zajímavou mentalitu, kdy jsou velmi pracovití a šikovní, ale nejsou sebevědomí, nevěří si.

„Měli bychom si víc věřit. Je tady strašně moc šikovných lidí, máme světu co nabídnout,“ povzbuzuje Petr Furch. Své jméno v názvu firmy považuje za závazek a chce jeho znalost šířit ke všem lidem, kteří mohou a budou mít z vyráběných produktů užitek.

Výstupy z podcastů naleznete na Patria.cz a Hlidacipes.org a samotné podcasty ve službách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast či SoundCloud. Podcast MakroMixér pravidelně vybírá tři důležitá ekonomická témata, ve druhé části vyzpovídává zajímavé a chytré hosty.