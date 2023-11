Z posledního rozhovoru viceuvernérky Evy Zamrazilové (https://shorturl.at/jwOX9) vyplývá, že před prvním poklesem úrokových sazeb chce mít skutečně jistotu ohledně lednové inflace - zejména efektu lednového přecenění a dopadu zvýšení regulovaných složek do cen energií. Zamrazilová zopakovala obavy zmíněné v posledním zápisu ze zasedání ČNB - riziko spojené s předčasným poklesem úrokových sazeb v prostředí špatně ukotvených inflačních očekávání je podle ní větší, než rizika spojená s negativním dopadem vyšších úrokových sazeb na hospodářský růst. Aby se naplnil náš základní scénář (pokles sazeb o 25bps již v prosinci), centrální banka bude muset mít především větší jistotu ohledně výsledku lednové inflace.



To není zcela vyloučené. V průběhu první poloviny prosince může už řada poskytovatelů energií oznámit lednové změny ceníků a mohlo by být jasněji vidět, jaký efekt bude mít na hlavní tarify kombinace snížení ceny silové elektřiny (a plynu) a výrazné zdražení regulované složky. Navíc vývoj cen některých služeb (pohostinství), ceny předplatných (noviny, časopisy), dárkových karet nebo celoročních permanentek může pomoci indikovat sílu efektu “lednového přecenění” již v průběhu prosince.



Navíc současně s jasnějším obrázkem ohledně lednové inflace se na číslech z reálné ekonomiky bude potvrzovat pokračující útlum průmyslové výroby, který může posouvat jazýčky na vahách nálady v bankovní radě lehce směrem k holubičímu křídlu. I proto zatím stále dáváme lehce vyšší pravděpodobnost prvnímu velmi opatrnému poklesu úrokových sazeb na prosincovém zasedání. Rizika jsou však bezesporu výrazná a jednoznačně vychýlena směrem k pozdějšímu startu cyklu uvolňování měnové politiky - jak ostatně v posledním rozhovoru dokládají i výroky viceguvernérky Zamrazilové.





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna osciluje v blízkosti 24,50 EUR/CZK a v relativně prázdném domácím kalendáři se dostává do lehké defenzivy. Klíčovou kurzotvornou událostí tohoto týdne budou zítřejší indexy nákupních manažerů v průmyslu v eurozóně - další slabý výsledek pro korunu nemusí být nejlepší zprávou.



Eurodolar

Zápis z posledního zasedání Fedu ukazuje na ochotu centrálních bankéřů držet úrokové sazby v současné situaci beze změny s tím, že rizika jsou ovšem nadále vychýlena inflačním směrem a centrální bankéři jsou připraveni eventuálně sáhnout k dalšímu zvýšení úrokových sazeb. Lehce jestřábí vyznění zápisu (i když v tuto chvíli jsou bezesporu relevantnější slabší čísla z americké ekonomiky) pomohlo dolaru ke stabilizaci v blízkosti 1,09 EUR/USD.