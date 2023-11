Víkendář: Trhy zatím udělily jen dvě vítězné koruny umělé inteligence. Bude jich víc?

Jak informuje CNBC, Mark Mahaney ze společnosti ISI poprvé za posledních deset let zvýšil své doporučení na akcie společnosti , cílovou cenu zvedl ze 135 dolarů na 200 dolarů. Analytik na CNBC vysvětlil důvody tohoto kroku a věnoval se i dalším technologickým společnostem.



Pro akcie společnosti nyní podle experta hovoří jednak změna fundamentu a také valuace. Akcie se totiž „prakticky obchoduje za desetinásobek zisků“. K fundamentu Mahaney řadí změnu v managementu firmy a on sám očekává vyšší tempo růstu tržeb a vyšší marže. K tomu dodal, že poměr cen k ziskům se u Airbnb pohybuje kolem 30 a PE u společnosti Booking Holdings je u 20. Tempa růstu těchto společností přitom budou podle experta konvergovat, a tudíž by tak měly činit i valuační násobky. To v případě Expedie znamená jejich růst.



Graf ukazuje vývoj cen akcií společnosti , které za poslední rok zhruba stagnovaly až do posledních týdnů, kdy se dostavilo prudké posílení. Za celý rok je tak akcie přibližně 38 % v plusu:





Zdroj: CNBC



Tabulka porovnává tržní kapitalizace zmíněných tří firem. Analytik se přitom domnívá, že ani nemusí navyšovat svůj tržní podíl na to, aby dosáhla růstu, který zvedne její valuace a cenu akcií. Pomoci by také měla dokončená technologická integrace všech dříve nakoupených společností, její předchozí absence naopak podle experta vedla k plýtvání a vyšším nákladům.





Na otázku týkající se umělé inteligence a dopadu této technologie na některé firmy expert uvedl, že trhy zatím „udělily dvě vítězné koruny, jednu společnosti NVIDIA a druhou .“ Mahaney se ale domnívá, že generativní umělá inteligence bude mít řadu využití a aplikací. A těžit by z ní výrazně mohl například i . Jeho akcie expert vidí celkově pozitivně a předpovídá růst ziskovosti této firmy. U Amazonu vidí analytik do roku asi 30 – 40% růst jeho ceny, vedle něj pak „trhy nedoceňují potenciál umělé inteligence“ i u společnosti Meta.



Na CNBC připomněli, že akcie se v úterý dostaly na historická maxima. Mahaney k tomu jen zopakoval, že podle něj bude umělá inteligence prospívat mnohem více firmám. tak sice v této oblasti „odvádí výbornou práci“, ale nebude sám, kdo bude z nové technologie těžit.

