Japonská automobilka Toyota zaznamenala v říjnu rekordní prodej i výrobu

Japonská automobilka Motor zaznamenala v říjnu rekordní prodej i výrobu. Minulý měsíc vyprodukovala celosvětově 900.285 vozů, což je o 16,7 procenta více než před rokem. Celosvětově prodala 890.241 aut, to je o sedm procent více. Společnost, která působí i v České republice, to uvedla ve svém dnešním sdělení.



Firmě pomohla silná poptávka v Severní Americe a v Evropě. Výrazně jí přitom neublížilo ani dočasné zastavení výroby v Japonsku v důsledku výbuchu v továrně dodavatele dílů.



Tempo produkce zrychlilo díky zmírnění nedostatku polovodičů. Výroba mimo Japonsko vzrostla o 8,7 procenta na 617.590 aut, což je nejvyšší hodnota za jeden měsíc za dobu sledování těchto údajů, uvedla společnost. Domácí výroba pak stoupla o 39,2 procenta na 282 695 vozů, a to přesto, že automobilka v měsíci na deset dní zastavila některé výrobní linky v Japonsku po výbuchu v továrně patřící společnosti Chuo Spring ve městě v prefektuře Aiči.



Nárůstu celosvětového prodeje pomohlo jeho zvýšení mimo Japonsko o 5,2 procenta na 756.245 vozů, což je také rekordní měsíční hodnota. Prodej hybridních vozů byl obzvláště silný v Severní Americe a v Evropě, kde si získaly oblibu zejména modely RAV4 a Corolla. Podle Toyoty vzrostl prodej na domácím trhu o 17,8 procenta na 133 996 vozů.



Toyota je podle objemu prodeje za letošní první pololetí největší automobilkou na světě před německým koncernem . působí i v České republice, v Kolíně zaměstnává asi 2500 lidí. Představuje jednoho z největších exportérů v Česku a zároveň největšího zaměstnavatele na Kolínsku.