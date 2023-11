Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zhoršila výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok na 2,9 procenta, zatímco dosud počítala s tříprocentním růstem. Příští rok tempo růstu dál zpomalí a dosáhne 2,7 procenta, globální ekonomika se ale vyhne takzvanému tvrdému přistání. OECD to uvedla ve své dnešní zprávě.



V celosvětovém měřítku OECD očekává, že růst v rozvíjejících se ekonomikách bude lepší než v průmyslových zemích. V roce 2025 pak organizace počítá s růstem o tři procenta s tím, jak příjmy porostou a klíčové úrokové sazby pravděpodobně klesnou.



Letošní prognózu pro Spojené státy OECD zvýšila na 2,4 procenta z dosud předpokládaného růstu o 2,2 procenta. Výhled na příští rok zvýšila z dosavadních 1,3 na 1,5 procenta. Odhad letošního růstu eurozóny organizace ponechala na 0,6 procenta, na příští rok jej ale snížila na 0,9 z dříve uváděných 1,1 procenta.



Tvrdým přistáním ekonomiky se rozumí její prudké zpomalení, které se neobejde bez vedlejších negativních dopadů na podniky a spotřebitele. Ačkoli se toto riziko v USA i jinde ve světě zmírnilo, riziko recese stále trvá. Na vině jsou přetrvávající problémy na trhu s bydlením, vysoké ceny ropy a pomalé poskytování úvěrů, uvádí OECD.



Organizace také očekává zpomalení čínské ekonomiky. Ta se potýká s problémy v realitním sektoru a spotřebitelé více šetří tváří v tvář nejistým vyhlídkám. Její růst se podle prognózy OECD zmírní z letošních 5,2 na 4,7 procenta v roce 2024, což je v obou případech nepatrně více, než OECD odhadovala v září. V roce 2025 čínská ekonomika dál zpomalí a tempo růstu dosáhne 4,2 procenta, očekává organizace.



Centrální banky, zejména ve Spojených státech a v Evropě, až donedávna velmi výrazně zvyšovaly úrokové sazby s cílem omezit inflaci. Podle OECD by měnová politika také měla zůstat restriktivní, a to dokud se neobjeví jasné známky, že základní inflační tlaky jsou trvale sníženy.