Rozbřesk: Tři scénáře pro dnešní OPEC+. Kam posune kartel cenu ropy?

Aliance OPEC+ pod taktovkou Saúdské Arábie a Ruska bude dnes oficiálně jednat o nastavení těžebních limitů pro rok 2024. Původně se měla schůzka konat minulou neděli, z důvodu vnitřních rozporů a nesouhlasných stanovisek afrických zemí (Nigérie a Angoly) však muselo dojít k odkladu. Zasedání se zároveň povede na pozadí nežádoucího poklesu cen ropy – od říjnových maxim odepsala ropa Brent téměř 15 % a drží se jen těsně nad úrovní 80 dolarů za barel.



Trhy bude dnes zajímat především celkový rozsah produkčních škrtů v příštím roce. Připomeňme, že Saúdská Arábie a spol. mají dle dohody aktuálně omezovat těžbu v masivním rozsahu přibližně 5 mil. barelů denně (cca 5 % globální nabídky). Pro rok 2024 se již aliance dohodla na škrtech v rozsahu 3,7 mil. barelů denně. Zbývající část připadá na dobrovolné těžební limity ze strany Saúdů (1 mil. barelů denně) a Ruska (300 tis. barelů denně), o kterých by mělo být po dnešku jasněji.



Saúdská Arábie půjde do dnešního jednání s cílem vynutit si větší disciplinovat ze strany členských zemí kartelu. V reálných číslech jsou totiž škrty přibližně o 1,5 mil. barelů denně nižší, což znamená, že pro Saúdy je stabilizace cen ropy stále nákladnější (v podobě nižší těžby). Trh v zásadě počítá s prodloužením jejich unilaterálních škrtů i pro začátek příštího roku, což by mohl být důležitý impuls k tomu, aby se cena ropy vrátila do blízkosti 90 dolarů za barel.



Zcela vyloučit ale nelze ani scénář ne-dohody. Ten by mohl mít podobu dočasného navýšení saúdské těžby s vědomím nižších cen ropy, které by ale vedly k opětovné robustnější dohodě na kolektivních škrtech. Naopak alternativa v podobě ještě hlubších škrtů ze strany samotné Saúdské Arábie se v tomto roce neukázala příliš úspěšná, proto by bylo překvapení, pokud by k ní království sáhlo.



Výhledově je přitom klíčovou otázkou, jak dlouho bude Saúdská Arábie ochotna podporovat cenu ropy na úkor vlastní těžby. Tato strategie je totiž „obědem zdarma“ a vítanou pobídkou i pro těžaře mimo ropný kartel, především americké producenty břidlicové ropy. Díky nim nyní produkují Spojené státy 13,2 mil. barelů denně, vůbec nejvíce v celé historii. Saúdská Arábie tak pomalu ale jistě opět začíná čelit odvěkému dilematu: buďto dále usilovat o vyšší ceny na úkor vlastní těžby, nebo o zachování tržního podílu, ale smířit se s podstatně levnější ropou.





*** TRHY ***



Koruna

Koruně se nadále daří, když včera upevnila dobyté pozice v těsné blízkosti 24,20 EUR/CZK. Svým dílem k tomu přispěly nižší než očekávaná inflační čísla z eurozóny (Německo a Španělsko), která zvýšila sázky peněžního trhu na dřívější pokles sazeb v eurozóně. Dnes můžeme pozorovat podobný vývoj, pokud budou ve stejném duchu reportována i agregátní čísla za celou EMU. Z pohledu tuzemských makro čísel si musí korunový trh počkat na zítřek, jenž však bude nabitý - dozvíme se detailní strukturu HDP za třetí kvartál, listopadové výsledky plnění státního rozpočtu a podnikatelské nálady (index PMI).



Eurodolar

Eurodolar se nachází stále v blízkosti 1,10 podporovaný sestupem dolarových úrokových sazeb. Měnovému páru ani příliš neublížila nižší než očekávaná inflace v Německu za měsíc listopad.

A právě listopadová inflace za celou eurozónu bude hlavní číslem dnešního dopoledne. Je přitom velmi pravděpodobné, že inflace skončí níže než tržní konsensus (2,9 % meziročně pro celkovou inflaci, 3,9 % pro jádrovou). Odpoledne však již převezmou hlavní roli americká data a to konkrétně říjnové údaje za osobní spotřebu (resp. příjmy). Ty by měly zpřesnit běžící odhady pro americký HDP za poslední kvartál (prozatím 0,6 % - viz např. náš Stopař v aplikaci Finančních trhů pro iPad).



Akcie

Index S&P 500 od začátku listopadu posílil o úctyhodných 10,5 %, a tak není divu, že v závěru tak úspěšného měsíce dochází akciím trochu dech. Tento americký akciový index přešlapoval na místě již čtvrtý den v řadě, ačkoliv včera to v úvodu vypadalo na celkem solidní růst. Analytici Deutsche Bank se ohledně poklesu sazeb vyjádřili optimisticky, když od Fedu v příštím roce očekávají celkové snížení o 175bps, a zároveň odhadují index S&P 500 na konci minulého roku na úrovni 5100 b. Naopak analytici JPMorgan již zdaleka tak optimističtí nejsou a ve svém posledním reportu klienty spíše varují, že současné valuace jsou již hodně vysoké a výše zmiňovaný index odhadují na konci roku 2024 na úrovni 4200, tedy 8 % pod současnou hodnotou.