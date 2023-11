Dolar jede dál, dluhopisy brzdí. Bankéři ani data novou vzpruhu nedodali

Po dnešních datech se vydávají americké i evropské výnosy nahoru. Zvláště v zámoří jde už o citelný pohyb cca o 8 bps. Akcie v Evropě přesto navyšují své ranní zisky a klíčové indexy už v některých případech rostou přes půl procenta. Amerika se však drží zpátky, když Nasdaq klesá pod vahou největších jmen jako Alphabet.



Inflace v eurozóně formálně za listopad skončila pod konsensem, ale po národních statistikách to trhy už nezaskočilo. Eurodolar však pokračuje dolů na 1,0910, když se přece jen pozornost více stáčí ke snižování sazeb také u ECB.

Odpolední série čísel z USA potvrzuje ústup inflace, a to i v cenách spotřebitelských výdajů (index PCE). Samotné příjmy a výdaje za říjen v souladu s odhady mírně rostly. Počet žádostí o dávky v nezaměstnanosti od minula lehce narostl a trefil se do konsensu. Větší překvapení přichystal výsledek průzkumu aktivity Chicago PMI, který vyskočil z 44 rovnou na 55,8 bodu, což by znamenalo listopadový návrat aktivity k růstu. Jde sice o silně volatilní index, ale před zítřejším důležitějším ISM to určitá nápověda je.

Komentáře bankéřů z Fedu další vzpruhu trhům nedodaly. John Williams byl celkem neutrální: sazby jsou na nebo blízko vrcholu, zatímco Mary Dalyová se drží lehce jestřábího postoje: sazby jsou dobře nastavené, ale je příliš brzy na to říct, jestli zvyšování skončilo.

Ropa přidává skoro procento. Rozhodnutí OPEC+ seškrtat produkci o dodatečný 1 milion barelů denně sice hovoří ve prospěch růstu ceny, ale reakce je velmi vlažná, poté co se ropa zvedala už v předchozích několika dnech. Koruna dnes vůči euru mírně ustoupila na 24,30, ale ztráty kupí hlavně vůči postupujícímu dolaru.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3251 0.2335 24.3489 24.2464 CZK/USD 22.2910 0.7662 22.3225 22.0875 HUF/EUR 381.2369 0.8535 381.6900 377.9258 PLN/EUR 4.3532 0.2411 4.3662 4.3336

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7787 0.0319 7.8222 7.7652 JPY/EUR 161.2965 -0.0425 161.9657 160.6076 JPY/USD 147.8235 0.4946 148.5210 146.9320

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8624 -0.2395 0.8649 0.8615 CHF/EUR 0.9500 -0.9251 0.9586 0.9472 NOK/EUR 11.7505 0.4862 11.7850 11.6722 SEK/EUR 11.4293 0.5688 11.4805 11.3567 USD/EUR 1.0910 -0.5410 1.0984 1.0895

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5097 -0.0906 1.5218 1.5035 CAD/USD 1.3566 -0.1766 1.3625 1.3553