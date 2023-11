Skupina OPEC+ se předběžně dohodla na dodatečném snížení těžby

Skupina OPEC+, kterou tvoří Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem, dosáhla předběžné dohody na dodatečném snížení těžby ropy o více než milion barelů denně. Uvedly to dnes zdroje agentury Reuters. Skupina OPEC+ by měla o dodatečném snížení těžby rozhodnout na dnešních virtuálních schůzkách.



Členové skupiny OPEC+ obvykle těží zhruba 43 milionů barelů ropy denně, na globálních dodávkách ropy se tak podílejí více než 40 procenty. V současnosti však produkci omezují zhruba o pět milionů barelů denně. Tyto těžební škrty zahrnují kromě loňské dohody o snížení těžby také dobrovolná omezení dodávek, ke kterým letos přistoupily Saúdská Arábie a Rusko.



Ceny ropy se v posledních dnech kvůli vyhlídkám na další snížení těžby v rámci OPEC+ zvyšují. Cena severomořské ropy Brent si dnes krátce po poledni připisovala proti středečnímu závěru více než procento a dostala se nad 94 dolarů za barel.



Podle zdrojů obeznámených s rozhovory by rozhodnutí skupiny OPEC+ o dodatečném snížení těžby mohlo světový trh v prvním čtvrtletí příštího roku připravit o jeden až dva miliony barelů denně. Dnes by se měli nejprve virtuálně setkat představitelé samotného kartelu OPEC, v 15:00 SEČ by pak měla začít schůzka celé skupiny OPEC+.



Schůzka OPEC+ se původně měla konat už v neděli, skupina ji však minulý týden bez upřesnění důvodu o čtyři dny odložila. Zdroje agentury Reuters uvedly, že za odkladem stály neshody ohledně těžebních kvót pro africké členy skupiny, podle zdrojů už se ale neshody podařilo z větší části vyřešit.