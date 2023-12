DCLA: Podmínkou dalšího růstu akcií jsou dobrá čísla z ekonomiky, u poklesu sazeb záleží na důvodech

Trhy začaly opět růst, když z ekonomiky přišly dobré zprávy. Tedy když inflace dosáhla nižší úrovně, než se čekalo, a růst zisků naopak vyšší. Pro CNBC to uvedl Sarat Sethi z DCLA, podle kterého rally na akciovém trhu může pokračovat až do konce roku v případě, že i prosinec přinese pozitivní ekonomická data.



Podle investora je tedy podmínkou dalšího růstu amerického akciového trhu pokračující pokles inflace, zároveň však musí zůstat silné výdaje spotřebitelů. To samé by mělo platit o trhu práce. Pokud by se naopak inflace začala zvedat, „sázky na riziková aktiva jdou stranou.“ Důležité je také vnímat, proč by případně klesaly sazby. Investor totiž rozlišuje pokles z dobrých a ne tak dobrých důvodů.







Sethi míní, že pokud by šéf Fedu Powell hovořil o poklesu sazeb kvůli ochlazování ekonomického růstu, na trhu by mohl převážit přístup „prodávat nyní, kupovat později.“ Investoři by se totiž rozhodli čekat, jak se nakonec situace v americké ekonomice vyvine. K tomu expert připomněl, že výdaje spotřebitelů tvoří přibližně 60 % celkové poptávky, a proto je tak důležité, jak se bude tento segment dál chovat. Doposud si vedl dobře, což se mimo jiné odráželo v cenách některých retailových řetězců.



Celý akciový trh nyní „diskontuje hodně dobrých informací“, ohledně hladkého přistání ale investor zůstává podle svých slov stále trochu skeptický. Důvodem je monetární politika. Přesněji řečeno to, že Fed s utahováním „začal trochu pozdě“ a následná monetární kontrakce podle experta stále ještě plně „neproběhla systémem“. Trhy ale každopádně počítají s tím, že inflace klesne „k nízkým číslům“.



Sethi zmínil vysoké valuace některých akcií, i celý trh je podle něj naceněn na brzký pokles sazeb. K tomu zopakoval, že zde ale bude záležet na důvodech tohoto poklesu. Tedy na tom, zda jím bude pokles inflace, či ochlazování ekonomické aktivity. Jednou z nejpopulárnějších akcií na trhu je nyní NVIDIA. Její akcie Sethi vlastní, ale uvedl k ní, že pokud mají být její současné valuace ospravedlněny, musí firma dosahovat 30% ročního růstu. K tomu by došlo ve scénáři, kdy by ceny jejích čipů zůstaly na současných úrovních, poptávka by silně rostla a společnost by nečelila nové konkurenci.



Investor také řekl, že u této akcie je nutné věnovat pozornost tomu, jakou část portfolia zabírá. Její výkyvy v případě, že zklame, nebo překvapí svými výsledky, jsou totiž velmi vysoké. „Když udělali chybu, akce neoslabila o 5 – 10 %, ale o 20 – 30 %. Je třeba na to být připraven, podobně se chová i směrem nahoru.“ Sethi dodal, že u společnosti NVIDIA čeká růst zisků o 20 – 30 %.



Zdroj: CNBC