Canaccord Genuity: Cybertruck rozděluje, Rivian v porovnání s ním nevychází špatně. Nejlepší je mít úplně nový produkt

George Gianarikas z Canaccord Genuity hovořil na CNBC o akciích společnosti , a to i v souvislosti s Cybertruckem. Podle něj je toto vozidlo „stejně polarizující jako muž, který stojí za ním.“ Nicméně podle experta je Cybertruck po technické stránce velmi dobrý, a i když on sám jej ještě neřídil, dosavadní testy na to ukazují.



Canaccord Genuity se domnívá, že bude se svým SUV slavit úspěch – podle projekcí této investiční společnosti dosáhnou prodeje 200 tisíc vozů v roce 2025 a 500 tisíc vozů v roce 2027. K tomu ale Gianarikas dodal, že Rivian R1T nevychází v celkovém porovnání s Cybertruckem špatně, naopak. Zmíněnou polarizaci pak ukazoval na tom, že jemu se Cybertruck líbí, jeho kolegovi ne, „žena jej nesnáší a děti jsou rozděleny“.







Canaccord Genuity podle jejího zástupce věří v elektromobily, i když v poslední době přišly například zprávy o tom, že už nehodlá do této oblasti investovat tolik, kolik dříve plánoval. Gianarikas se i tak domnívá, že probíhá určitá revoluce, kterou lze přirovnat třeba k rozvoji mobilních telefonů. A ten ukazuje, že úspěšné byly na počátku firmy, které byly schopny vytvořit úplně nové produkty. V oblasti mobilních telefonů to byla Nokia a , nyní je to u elektromobilů , Rivian a jim podobné společnosti.



Následující obrázek porovnává SUV od těchto dvou automobilek včetně jejich prodejních cen, dojezdu a zrychlení z nuly na šedesát mil za hodinu:



Zdroj: CNBC



Na CNBC uvedli, že Rivian nyní na svých vozech dosahuje ztráty, Gianarikas dodal, že u Cybertrucku není tato informace k dispozici, ale je pravděpodobné, že ze začátku to bude podobné. Výhodou Tesly je, že Cybertruck bude vyráběn v již existujících továrnách, ze kterých nyní vyjíždí Model Y. Podle investora by se pak ziskovost u nového SUV měla postupně dostávat na stejné úrovně jako u jiných modelů Tesly.



Trochu zklamán je Gianarikas ze standardního dojezdu Cybertrucku. Dodal ovšem, že je možné dokoupit si jeho prodloužení, což je v podstatě další baterie. Jak ukazuje uvedený obrázek, u Cybertrucku by měl být dojezd 250 – 340 mil, u Rivianu je to 270 – 410 mil.



Zdroj: CNBC