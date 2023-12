Rozbřesk: Důležitý, ale neviditelný antimonopolní úřad

Ministr zemědělství Marek Výborný v tomto týdnu oznámil, že obchodní řetězce v lednu zvýší ceny navzdory poklesu DPH. Neformální tlak ze strany politiků tak opětovně nezafungoval a hrozí, že zvýšené marže napříč vertikálou zemědělci-potravináři-obchodníci nemusí zkrotit ani zdecimovaná poptávka. Efektivní nástroje nicméně nedrží v rukou vláda, ale především Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), o jehož úloze se v rámci aktuální inflační epizody příliš nemluví.



Primárním cílem všech antimonopolních úřadů je zajistit funkční tržní prostředí, které bude přinášet prospěch spotřebitelům. Zcela konkrétně má ÚOHS za úkol chránit hospodářskou soutěž, ať již sankcionováním zneužití dominantního postavení, rozbíjením kartelů nebo nepovolením fúze.



V tomto ohledu však tuzemský antimonopolní úřad plní svou roli jen částečně. Zabývá se totiž většinou menšími kauzami a nejvíce energie věnuje oblasti dohledu nad veřejnými zakázkami. To je samo o sobě netypické a vysvětluje, proč ÚOHS v mezinárodním srovnání dlouhodobě zaostává, jak ukazuje nedávná analýza skupiny Frank Bold. Důsledkem je nežádoucí upozadění agendy hospodářské soutěže, jež stojí oproti veřejným zakázkám stranou zájmu veřejnosti, politiků i odborníků.



V tuzemských podmínkách je přitom tento přístup zvláště problematický, neboť v mnoha sektorech evidujeme oligopolní strukturu se sníženou mírou konkurence. Například u obchodních řetězců náleží pěti největším hráčům 84 % trhu, přičemž sám ÚOHS poukazuje na oligopolní struktury také v případě producentů a zpracovatelů mléka, másla nebo kuřat. V sektorovém šetření v první polovině roku však antimonopolní úřad nenašel na těchto trzích zásadní problém, a to navzdory netypickému zvyšování marží v době rostoucích nákladů a poklesu domácí poptávky…



Z pohledu důležitosti lze antimonopolní úřad připodobnit k České národní bance. Ta však pravidelně čelí odborné oponentuře, ať již ze strany nás makro analytiků v bankách, akademiků nebo samotného businessu. V případě ÚOHS tomu tak není, přestože jeho role pro hladké fungování ekonomiky je nezastupitelná. Úřad pak nečelí tlaku řešit složitější případy, zejména kartely a zneužití dominantního postavení, které by dotáhl do zdárného konce. Výsledkem je málo aktivní antimonopolní úřad, a to i v takto turbulentních časech, kdy může být jeho pasivita pro ekonomiku velmi nákladná.





*** TRHY ***



Koruna

Nad očekávání dobrá čísla z maloobchodu a vidina alespoň lehkého oživení spotřeby domácností v posledním čtvrtletí včera pomohla koruně udržet se v úzkém rozmezí 24,20-24,30 EUR/CZK. Dnes přijde na řadu říjnový výsledek tuzemského průmyslu, jehož výkonnost byla ve třetím kvartále nepřesvědčivá, zčásti díky obnoveným problémům v dodavatelských řetězcích. Předstihové indikátory (PMI) dávají tušit, že jakékoli oživení bude křehké a v nejbližších měsících počítáme s tím, že domácí průmyslová výroba zůstane pod tlakem.



Eurodolar

Eurodolar se posunul nepatrně níže a to přesto, že dolarové sazby pokračovaly v sestupu. ADP report z amerického trhu práce totiž potvrdil naše obavy, že v průběhu týdne budou z USA přicházet slabší data.

Trh se tak pomalu bude upínat z zítřejším klíčovým statistikám z USA (payrolls za listopad), přičemž pomalu narůstající averze k riziku může dolar udržovat silný.



Regionální Forex

Polská centrální banka ponechala v souladu s všeobecným očekáváním hlavní úrokové sazby beze změny. NBP se nově po parlamentních volbách drží rétoriky, že nejistota ohledně fiskální politiky a vývoje regulovaných cen neumožňuje pokračovat v cyklu snižování sazeb. Ty zřejmě zůstanou beze změny až do března, což je pochopitelně pro zlotý dobrá zpráva.



Akcie

Slabší čísla z trhu práce zvyšují sázky na dřívější snižování sazeb Fedu, ale na druhé straně vzbuzují obavy z dalšího ekonomického vývoje v zámoří. Včera v úvodu vše nasvědčovalo tomu, že převládnou optimisté z prvního zmiňovaného tábora, ale nakonec otěže převzali medvědi a jejich strach o zdraví největší světové ekonomiky. Hlavní indexy na Wall Street tak včera zavřely v červených číslech. Za zmínku rozhodně stojí další propad ceny ropy, když cena americké ropy WTI oslabila o více než 4 % na 69,3 USD/barel. Cena ropy se tak ocitla nejníže od konce června.