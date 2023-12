Trh práce jako klíčové riziko konce týdne. Jaká data si přát a co vše je už v cenách?

Včerejší seance na Wall Street přála hlavně technologiím, načež trh přešel k vyčkávání na odpolední data z trhu práce. Svědčí o tom nevýrazné změny na futures, o jejichž směru může do značné míry rozhodnout právě report ministerstva práce. Mezitím se evropské akciové trhy snaží částečně dohnat včerejší Ameriku a klíčové zdejší indexy si připisují zhruba půlprocentní zisky. Výnosy dluhopisů míří lehce vzhůru jak v Evropě, tak zámoří.

Eurodolar se včera večer vyhoupl nad 1,08, ale dnes už je zpět na pozicích kolem 1,0780. Ropa sice stoupá o 2,5 pct, ale Brent je stále jen u 76 dolary. Zlato je dopoledne zhruba na svém. Korunu jako obvykle nezajímá statistika české nezaměstnanosti, která podle očekávání stagnovala v listopadu na 3,5 pct. Domácí měna mírně slábne k euru na 24,35.Jak bylo řečeno, odpoledne nás čekají klíčová měsíční data z amerického trhu práce.

Půjde o report za listopad, který by měl podle odhadů ukázat o něco výraznější růst zaměstnanosti na úrovni 183 tis. (vs říjen 150 tis.). Nejde však o to, že by analytici sázeli na nové utahování podmínek. V odhadech se nutně odrážejí kalkulace s efektem konce stávek v automobilkách (podle BBG příspěvek kolem 40 tis.). Je možné, že i překonání konsensu investoři vyhodnotí jako jednorázový efekt či určitou kompenzaci předchozích nízkých čísel. Dalším ukazatelem utaženosti trhu práce jsou pak mzdy, od nichž můžeme čekat jen drobné změny v tempu.

Důležité bude sledovat i míru nezaměstnanosti, a to hlavně z důvodu posouzení, jestli trh práce ve svém ochlazování nepokročil už příliš. V poslední době se často cituje tzv. Sahm rule neboli palcové pravidlo předvídající start recese v případě, že průměr nezaměstnanosti stoupne o půl procentního bodu. Formálně by podmínka byla splněna při míře nezaměstnanosti na 4 procentech (po tři měsíce), zatímco pro listopad se čeká její stagnace těsně pod, tedy na 3,9.

Listopadový report je rizikem z několika důvodů. Kromě zmíněných jednorázových efektů je to obligátní otázka, jaká data by vlastně akciím vyhovovala. Aktuální sentiment naznačuje, že by stále investoři uvítali spíše slabší trh práce, aby si potvrdili výhled poklesu sazeb Fedu. Jenže s ochlazováním trhu práce se už do značné míry počítá a první snížení sazeb je očekáváno už poměrně brzy. Nelze tak vyloučit, že se data stanou záminkou pro výběr pěkných zisků, které akciím listopad přinesl. Samostatnou otázkou pak je, jak dlouho si ještě investoři budou přát slabší ekonomiku, když momentální optimismus stojí na pevném přesvědčení o nižších sazbách v kombinaci s hladkým či lépe žádným přistáním.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3494 0.0664 24.3591 24.3221 CZK/USD 22.5970 0.2707 22.6040 22.5325 HUF/EUR 382.6811 0.2366 382.9450 381.5168 PLN/EUR 4.3302 -0.0022 4.3415 4.3274

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6983 -0.2875 7.7229 7.6935 JPY/EUR 155.4950 -0.0986 155.6700 153.8922 JPY/USD 144.2880 0.0739 144.3950 142.4990

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8583 0.0744 0.8588 0.8563 CHF/EUR 0.9431 -0.1884 0.9452 0.9429 NOK/EUR 11.7240 -0.0166 11.7354 11.7006 SEK/EUR 11.2272 0.1508 11.2273 11.2004 USD/EUR 1.0777 -0.1718 1.0801 1.0772

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5140 -0.0908 1.5170 1.5106 CAD/USD 1.3580 -0.1353 1.3601 1.3571