Měnové trhy v letošním roce a nejasná fáze cyklu

Tento týden jsme se tu věnovali predikcím výnosů a sazeb od Danske Bank, dnes navážeme pohledem na předpovědi měnových kurzů. Ale začneme finančními podmínkami, které trhly rekord.



Liz Ann Sonders ukazuje na X následující grafy, ten první prezentuje samotný index finančních podmínek od , ten druhý, oranžový, jejich dvouměsíční změnu. A právě ta podle obrázku dosáhla historického rekordu a to směrem k uvolnění. Jinak řečeno, ve sledované historii finanční podmínky během dvou měsíců ještě nikdy tak neuvolnily jako nyní (a posunuly se do celkové uvolněnosti):





Zdroj: X



Z mého pohledu je docela zajímavé, že v diskusích o letošním snižování sazeb se moc neprobírá, jak moc se finanční podmínky v posledních týdnech uvolnily. Jejich vliv na ekonomiku je přitom zřejmě nemalý, možná mnohem větší než u samotných sazeb. Finanční trhy (akciové, dluhopisové i měnové) tak nyní ekonomice pomáhají a při všem ostatním konstantním by měly snižovat motivaci Fedu ke snižování sazeb. Celkově jde přitom v nemalé míře o pohyb v kruhu, protože ono uvolnění podmínek je vyvoláno očekávaným snižováním sazeb. Jehož pravděpodobnost by tak mohly snižovat. A pokud by se tak stalo, podmínky by se začaly opět utahovat…



Danske každopádně čeká v USA letošní celkový pokles sazeb o jeden procentní bod na 4,5 % a v eurozóně o 0,75 procentního bodu na 3,25 %. Následující tabulka pak ukazuje predikované vývoje kurzů vybraných měn k dolaru:







Zdroj: Danske Bank



V USA je podle ekonomů banky ekonomika stále silná, ale jeví známky počáteční slabosti a to včetně trhu práce. Na něm by to přitom znamenalo posun k větší rovnováze. V eurozóně jsou známky slabosti větší, to samé platí o dezinflačních tlacích, nicméně trh práce je podle DB stále hodně silný. Obě ekonomiky se z pohledu této banky celkově nachází v pozdní fázi cyklu, klíčovým jevem je tu dosažení vrcholu sazeb a jde „jen“ o to, jak moc rychle půjdou nyní dolů. Ve výsledku tak DB čeká posun EUR/USD na 1,05. Koruna by měla za rok k dolaru uzavřít na 23 (predikce jsou z prosince, kdy byla k dolaru na 22,3). K euru by koruna podle DB měla letošní rok uzavírat na 24,2.



Mě zaujala ona poznámka a úvaha o pozdní fázi cyklu. Z hlediska sazeb dává smysl, ale zároveň ukazuje, jak vratký vlastně pojem recese, respektive celý cyklus může být. Někteří ekonomové například v USA hovoří o recesi, která sice nebyla plošná, ale přesouvala se po řadu měsíců z jedné části ekonomiky do druhé (a třeba trh práce naopak ukazoval na všechno, jen ne recesi). Z pohledu oné přesouvající se recese, či třeba pohledu zisků obchodovaných firem, se nyní uvažuje spíše o první fázi cyklu, tedy boomu.