Rozbřesk: Koruna v roce 2024 nejprve slabší, poté silnější

Minulý rok byl pro korunu jízdou na horské dráze. V dubnu česká měna posílila na nejsilnější úroveň od roku 2008, aby následně veškeré zisky odepsala a rok zakončila poblíž 24,70 EUR/CZK. Při vstupu do nového roku tak koruna zůstává v lehké defenzivě, která se dle našeho názoru protáhne až do druhého čtvrtletí, než dojde ke stabilizaci a následně i obnovení trendu postupného posilování.



V prvních měsících roku 2024 udrží zisky koruny na uzdě především zužující se úrokový diferenciál. ČNB začala se snižováním úrokových sazeb o 25bps již na svém prosincovém zasedáním a očekáváme, že již v únoru bude na stole zrychlení tempa na 50bps. Pro celý letošní rok odhadujeme relativně svižný pokles repo sazby, která by se na jeho konci měla pohybovat okolo 4 %.



Zatímco ČNB již uvolňování měnové politiky zahájila, Fed a ECB se k tomuto kroku dle nás odhodlají až na svých červnových zasedáních. Z tohoto titulu očekáváme na korunovém trhu převahu prodejních tlaků a českou měnu v blízkosti 25,00 EUR/CZK. Proti koruně může jít navíc i horší nálada na globálních trzích, které na konci roku 2023 překypovaly možná až přílišným optimismem. K tomu je třeba přidat i slabou výkonnost tuzemské ekonomiky – zvláště exportně orientovaného průmyslu. Ten v roce 2023 prošel útlumem a vzhledem k nedobré náladě a slabým zakázkám to zatím na výrazné oživení nevypadá. Ostatně podobně jako v případě celé tuzemské ekonomiky.



To se ale změní ve druhé polovině roku, kdy zároveň počítáme s obratem na korunovém trhu. Obnovení postupného trendového posilování koruny očekáváme právě v souvislosti s lepšími fundamenty tuzemské ekonomiky, ať už jde o růst, inflaci nebo vnější pozici. Do ofenzívy by měl koruně pomoci i slábnoucí dolar, stejně jako stabilizace na straně úrokového diferenciálu.



Ke konci letošního roku proto počítáme s kurzem okolo hranice 24,40 EUR/CZK. S ještě citelnějším posílením pak kalkulujeme v horizontu 24 měsíců, kdy by tuzemská měna měla prolomit hranici 24 EUR/CZK. Celkově předpokládáme, že koruna zůstane – při absenci explicitního intervenčního závazku ze strany ČNB – rozkolísaná a zranitelná nejen vůči dění na hlavních trzích, ale také posunech nálady ve středoevropském regionu.





*** TRHY ***



Koruna

Korunový trh včera nic moc nepředvedl a tuzemská měna se nadále obchoduje v relativně úzkém pásmu 24,50-24,60. Z letargie však může dnes trh vytrhnout výsledek prosincové inflace. Ta dle našeho názoru v meziročním vyjádření kosmeticky vzrostla ze 7,3 % na 7,4 % (trh: 7,3 %). Fakticky však díky efektu úsporného tarifu setrvala i v prosinci celková inflace viditelně pod 5 %. ČNB ve své listopadové prognóze kalkuluje s nižším růstem spotřebitelských cen o 7,0 %, což jde na vrub mírnému podstřelení listopadové inflace. Celkově ale nebude vyšší prosincová inflace pro ČNB argumentem, proč měnit nastolený kurz měnové politiky.



Eurodolar

Eurodolar se před zveřejněním americké inflace za měsíc prosinec posunul směrem k hodnotě 1,10. Otázkou tedy je, jak inflační čísla dopadnou a jak si je trh vyloží. Podle našeho názoru, který je velmi blízko trhu, by inflace v meziročním srovnání měla fakticky stagnovat. Při interpretaci inflačních čísel však půjde skutečně o desetinný rozdíl, přičemž za důležitý považujeme primárně výsledek jádrové inflace. V jejím případě by hodnota na(d) 0,3 % meziměsíčně měla vést k tomu, že bude pokračovat v odbourávání sázek na snížení sazeb v březnu (což by pro dolar mohlo být teoreticky pozitivní).



Regionální Forex

Polský zlotý včera nepatrně posílil v reakci na tiskovou konferenci prezidenta NBP Glapinského. Ten sice uvedl, že úrokové sazby mohou být sníženy nejdříve v březnu, avšak zároveň komentoval i jejich možné zvýšení. Celkově jestřábí tón tiskové konference dokumentuje i upozornění ze strany prezidenta NBP, že centrální banka se nyní primárně soustředí na pokles jádrové inflace. Dodejme, že ta bude na rozdíl od celkové inflace klesat jen velmi zvolna.